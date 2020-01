Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Preisvergleich

Die Grundgebühr für eine Taxifahrt beträgt in Bochum 3,60 Euro, die Kilometergebühr für Fahrten in der Zeit von 5 bis 23 Uhr liegt bei 1,90 Euro und für Fahrten zwischen 23 und 5 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen bei 2 Euro. Diese Preise sind festgelegt und unterliegen örtlichen Tarifen.

Der Mietwagenanbieter Cabdo wirbt damit, Kunden könnten sich bei dem Angebot „CabdoBlack“ auf einen vorher festgelegten Preis verlassen „unabhängig von der Verkehrslage und der Fahrzeit“. Auch dieser Preis setzt sich aus Grundpreis (4 Euro) und Kilometerpreis (1,80 Euro) zusammen.