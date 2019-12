Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Postbank schließt und sorgt für Ärger

Für großen Ärger sorgt im Uni-Center die für das Jahresende angekündigte Schließung der Postbank-Filiale neben dem Netto. „Ein Skandal“, finden viele WAZ-Leser. Die Postbank begründet dies mit fehlender Wirtschaftlichkeit. Trotz hoher Kundenfrequenz könne diese Filiale „nicht kostendeckend“ betrieben werden. Die Kundenfrequenz sage leider „als alleiniges Kriterium wenig über die Wirtschaftlichkeit einer Filiale aus“.

„In diesem Zusammenhang hat die Postbank beschlossen, die Filiale auf der Querenburger Höhe zu schließen“, teilt Unternehmenssprecher Ralf Palm auf WAZ-Anfrage mit. „Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibt aber auch in Zukunft bestehen und wird durch unseren Kooperationspartner Deutsche Post in Form einer neuen Partnerfiliale sichergestellt sein.“