Polizei sucht Verkehrsrüpel vom Westring in Bochum

Bochum Die Polizei sucht einen BMW-Fahrer, der auf dem Westring in Bochum rüpelhaft gefahren sein soll. Er nötigte einen Autofahrer und eine Radlerin.

Nach einer Rüpelei im Straßenverkehr in der Innenstadt von Bochum sucht die Polizei Zeugen.



Ein 49-jähriger Autofahrer aus Bochum war am Donnerstag, 4. Juni, um 7.40 Uhr auf dem Westring in Richtung Nordring unterwegs. Unvermittelt überholte laut Polizei ein schwarzer BMW älteren Baujahrs, möglicherweise ein 3er-Modell, und scherte vor dem 49-Jährigen so dicht ein, so dass dieser bremsen musste.

BMW hatte auf dem Westring in Bochum kein Nummernschild montiert

Dann gab der BMW-Fahrer Gas und überholte eine Radfahrerin, wobei er ihr gefährlich nahe kam.

Ein Nummernschild war nicht montiert, stattdessen lag ein Stück Pappe in der Heckscheibe, auf dem ein Kennzeichen aufgeschrieben worden war.

Das Verkehrskommissariat ist unter 0234/909-5206 zu erreichen.