Polizei Bochum zeigt zum 110-jährigen Jubiläum alte Exponate

Polizeihauptkommissar und Pressesprecher Volker Schütte zeigt seine Dienstbadehose, die er in den 70er Jahren erhalten. Auch diese Hose gehört zu den 110-Jahre-Ausstellung.

Bochum. Zum 110-jährigen Jubiläum des Präsidiums zeigt die Polizei historische Exponate aus dem Bestand der Mitarbeiter. Sogar eine Badehose ist dabei.

Die alte Olympia, zwei „kleine Mordkoffer“ aus den 1960er Jahren, alte Akten, Spurensicherungs-Werkzeug, Fotobücher, frühere Alkotest-Hülsen… Diese und noch viele weitere Exponate hat die Pressestelle in diesem Jahr zum 110. Geburtstags des Präsidiums gesammelt.

An zwei Terminen lädt das Präsidium Besucher ein: Mittwoch, 18. Dezember, 14 bis 15 Uhr, und Donnerstag, 19. Dezember, von 12 bis 13 Uhr.

Mitarbeiter der Polizei stellen eigene Erinnerungsstücke zur Verfügung

Alle Ausstellungsstücke stammen aus dem persönlichen Fundus der Mitarbeiter des Präsidiums. Auch Ehemalige haben Teile beigesteuert. Bevor die Einzelstücke zum Ende des Jahres wieder zu ihren Besitzern zurückgehen, können alle Bochumer die Exponate im Präsidium in der Uhlandstraße 35 besichtigen. „Damit geben wir Einblicke in die Polizeiarbeit von damals bis heute“, so Polizeisprecher Volker Schütte.

Anmeldungen bis Montag

Um Anmeldung mit vollständigem Namen und Kontaktdaten wird bis Montag, 16. Dezember, gebeten: per Mail an pressestelle.bochum@polizei.nrw.de. Maximal 30 Personen pro Besuchszeitraum sind möglich. Zum Ende des Jahres werden die Exponate in einer großen Bildergalerie auf der Facebook-Seite der Polizei unter www.facebook.com/polizei.nrw.bo zu sehen sein.

Hintergrund: Am 1. Juli 1909 wurde Landrat Karl Gerstein mit Beschluss des damaligen Innenministers, Friedrich Ludwig Elisa von Moltke, als Königlicher Polizeipräsident die Polizeiverwaltung für Bochum und Herne übertragen.