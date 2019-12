Bochum/Wattenscheid. Die Polizei Bochum sucht nach der 35-jährigen Anita S. aus Günnigfeld. Sie wird seit dem vergangenen Samstag vermisst.

Polizei Bochum: 35-jährige Frau wird seit Samstag vermisst

Seit den frühen Abendstunden des vergangenen Samstag (7.) wird die 35-jährige Anita S. aus Bochum-Günnigfeld vermisst.

Wo ist Anita S. aus Günnigfeld? Foto: Polizei Bochum

Gegen 17.30 Uhr an diesem Samstag telefonierte die junge Frau mit ihrer Mutter, berichtet die Polizei am Donnerstag. Danach verliert sich die Spur der an der Schulte-Hordelhoff-Straße lebenden Bochumerin. Auch an ihrer Arbeitsstelle erschien sie nicht mehr.

So beschreibt die Polizei die vermisste Frau

Anita S. ist 1,60 Meter groß und hat lange, bis zum Gesäß reichende rotblonde Haare und ein Tattoo (große Blume) am rechten Oberarm. Sie war mit einem schwarzen Parker, einer karierten Bluse, einer schwarzen Jeanshose sowie Sneakern bekleidet und führte eine kleine schwarze Sporttasche der Marke „Nike“ mit.

Das Kommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) bittet unter den Rufnummern 0234/909 4120 sowie 0234/909 4441 (Kriminalwache) um Hinweise.