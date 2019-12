Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Planung optimiert

Durch die vielen Anregungen der Anwohner in der jüngsten Informationsveranstaltung hat die Stadt die Planung für den Straßenbau im Haarmannsbusch noch einmal optimiert. So werden nun auf Wunsch weitere Fahrbahnkaps eingebaut, um das Tempo des Verkehrs zu reduzieren, speziell bergab.

Zudem wird noch einmal über Regenrückhaltebecken am Tiefpunkt der Straße nachgedacht. Dafür will die Stadt die Gespräche mit den unmittelbar betroffenen Anwohnern führen. Ein Regenrückhaltebecken, so die Stadt, würde allerdings nicht im Zuge des Straßenausbaus gebaut.

Anfang 2020 soll mit der bergbaulichen Sicherung begonnen werden. „Die ist punktuell erforderlich“, sagt Thomas Plackert vom Tiefbauamt. Der anschließende Straßenbau soll dann etwa 18 Monate dauern.