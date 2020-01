Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Osterkirmes startet am 11. April

Die Kirmes-Petition von Julian Grau findet sich im Internet auf https://weact.campact.de/petitions/innenstadtkirmes-in-bochum. Bis Freitag hatten sich 30 Unterstützer eingetragen.

Die Osterkirmes auf der Castroper Straße findet in diesem Jahr vom 11. bis 19. April statt.

Rund geht’s zudem bei der Gertrudiskirmes in Wattenscheid (14. bis 22. März und 2. bis 6. Oktober), bei der Frühjahrskirmes in Linden (15. bis 18. Mai), beim Dorffest in Harpen (21. bis 24. August) sowie bei der Fliegenkirmes in Stiepel (25. bis 28. September).