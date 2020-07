Neues Bochum-Shirt soll Zeichen in der Corona-Krise setzen

Bochum. Unter dem Motto "Bochum - eine starke Stadt" ist das leuchtend blaue Shirt ab August erhältlich. Auch nach Corona soll man es gut tragen können.

Ein neues T-Shirt bringt der Bochumer Musiker und Veranstalter Oliver Bartkowski an den Start: Auffällig ist das Shirt durch seinen weißen Aufdruck auf leuchtendem Blau. "Bochum - eine starke Stadt" steht darauf, dazu sieht man eine stolz in die Höhe gestreckte Faust.

"Der Begriff Corona wurde von uns absichtlich nicht verwendet, und die Faust steht für den Kampf gegen das Virus, aber auch gegen Rassismus und Ungerechtigkeit", erklärt Bartkowski. Wichtig sei, dass man das T-Shirt auch nach der Corona-Pandemie noch gut tragen kann.

Mit den Einnahmen aus dem Verkauf möchte Bartkowski etwas kompensieren, die er in den letzten Monaten zu beklagen hatte. So musste er u.a. die "Movie Trip Show" und eine "We will rock you"-Party streichen.

Nächster Bermuda-Talk am Sonntag

Erhältlich ist das Shirt für 18,90 Euro ab Anfang August u.a. im Hole-X Store, Hattinger Straße 312, in der Buchhandlung Mirhoff & Fischer sowie bei Ruhrpottsouvenir am Werner Hellweg 495. Das T-Shirt gibt es in den Größen XS bis XXL für Frauen, Herren und Kinder. Vorbestellungen: info@wunderbar-marketing.de

Zudem findet am Sonntag, 12. Juli, ab 16 Uhr der nächste Bermuda-Talk im Biergarten vor der Rotunde (Konrad-Adenauer-Platz) statt. Zu Gast sind der Autor Aeneas Rooch, Whiskyleser Dirk "Olli" Oltersdorf, Rock-Journalist Ulli Engelbrecht und Carina Gödecke (SPD), Vize-Präsidentin des NRW-Landtags. Eintritt frei.