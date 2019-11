Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue 310-Strecke soll im September 2020 fertig sein

Weil im neuen Nahverkehrsplan „Netz 2020“ der Stadt Bochum schon davon ausgegangen wird, dass die Linie 310 die neue Strecke zum Fahrplanwechsel befährt, werden ab 15. Dezember zwischen Langendreer-S-Bahnhof und Witten-Crengeldanz Pendelbusse eingesetzt. Die 310 fährt ab diesem Tag, einem Sonntag, nicht mehr über Kaltehardt.

Die Streckenerweiterung der Linie 310 über Langendreer-Markt nach Witten hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder verzögert. Ursprünglich sollte der neue Streckenverlauf schon 2017 fertig sein. Probleme im Bauabschnitt zwischen Langendreer-S-Bahnhof und Langendreer-Markt sorgten für eine Verzögerung von zwei Jahren. Dann konnte auch der damals angegebene Termin – Herbst 2019 – nicht eingehalten werden. In erster Linie wegen der Probleme mit der Brücke am Crengeldanz in Witten.

Im September 2020, so sieht der aktuelle „Fahrplan“ der Bogestra aus, soll die 310 dann erstmals über den neuen Streckenverlauf fahren können.