Nächste Klima-Demo am 29. November

Nach dem überragenden Erfolg ihres Aktionstages im September ruft die „Fridays-for-Future“-Bewegung am 29. November erneut zu einem „globalen Klimastreik“ auf. Motto: „Laut, wütend und unbequem – Klimagerechtigkeit jetzt!“

In Bochum ist an dem Freitag für 12 Uhr eine Kundgebung in der Innenstadt angekündigt.

Am 20. September waren 8000 Menschen in Bochum auf der Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Es war die größte von Schülern organisierte Demo in der Geschichte der Stadt.