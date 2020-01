Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mobile Tribüne

Damit das Vorrundenturnier der Hallenstadtmeisterschaft im Bezirk Ost in der Sporthalle an der Dördelstraße stattfinden konnte, musste in der Halle eine mobile Tribüne aufgebaut werden.

Bereits am Freitag, einen Tag vor dem Start, musste eine Firma aus Karlsruhe zum Aufbau anreisen. Eine dauerhafte Installation ist nicht möglich, da sonst die Trennwand nicht heruntergefahren werden kann.

Rund 300 Zuschauer fanden auf den Rängen Platz.