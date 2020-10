Tankstellenüberfall in Bochum: Polizei fahndet mit Fotos

Nach einem Tankstellenüberfall in Bochum fahndet die Polizei mit Fotos nach zwei Tätern. Sie sollen Tankstellen in weiteren Städten beraubt haben.

Nachdem die Polizei Bochum vergangene Woche mit einer Beschreibung nach zwei Männern gesucht hat, die eine Tankstelle in Laer überfallen haben soll, hat sie nun Fotos der mutmaßlich Verdächtigen veröffentlicht. Ermittlungen der Polizei Gütersloh zufolge sollen die Männer nur wenige Stunden nach dem Raub in Bochum eine Tankstelle der Raststätte Nord an der Autobahn A2 in Gütersloh überfallen haben. Dabei wurden Lichtbilder von den Männern gefertigt.

Nach mehreren Tankstellen-Überfällen fahndet die Polizei nach diesem Verdächtigen. Foto: Polizei / Gütersloh

Zwei maskierte und bewaffnete Männer haben laut Polizei in der Nacht zu Freitag (9. Oktober) die Tankstelle an der Alten Wittener Straße 40 in Bochum-Laer überfallen. Gegen 23.45 Uhr sollen die Täter den 31-jährigen Angestellten der Tankstelle mit einer schwarzen Pistole bedroht und Bargeld erbeutet haben. Damit sei das Duo anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Verdächtiges Duo soll Tankstellen in Bochum, Gütersloh und Dormagen überfallen haben

Beschrieben wird der erste Täter laut Polizei so: „südländisches Aussehen“, 20 bis 22 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, dünne Statur, schwarze Jacke, schwarze Jeans, bläuliche Maske. Der zweite Täter: „westeuropäisches Aussehen“, 20 bis 22 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, stämmige Figur, kurze schwarze Jacke, blaues T-Shirt. Er trug eine Art Schal.

Neben dem Raub auf eine Tankstelle an der Autobahn A 2 in Gütersloh wird ihnen auch ein Raub auf eine Autobahntankstelle in Dormagen, an der Autobahn A57 am Montag (12. Oktober) vorgeworfen.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Bochum nimmt Hinweise entgegen unter Tel. 0234/ 909-41 05 (-44 41 außerhalb der Geschäftszeiten)