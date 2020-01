Die Reihe „Mittagskirche“ findet statt an jedem ersten und dritten Sonntag des Monats jeweils um 12 Uhr in der Melanchthonkirche (Königsallee 48) in Wiemelhausen. Der Eintritt ist frei.

Am ersten Sonntag im Monat wird ein Dialog zwischen Literatur und Musik geführt. Am dritten Sonntag steht meist eine Kanzelrede im Mittelpunkt.

Das komplette Programm gibt es unter www.ludwigkaiser.de

Literatur trifft Musik