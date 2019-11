Prävention Kripo Bochum bietet Info-Abend zu Computerkriminalität an

Bochum. Betrugsmaschen im Internet werden immer ausgefeilter. Die Kripo Bochum informiert die Bürger über die Gefahren und wie man sich schützen kann.

Einen Info-Abend „Schutz vor Computerkriminalität“ bietet die Polizei für Bochum, Herne und Witten an. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 27. November, um 18 Uhr in den Räumen der Kriminalprävention im Polizeipräsidium Bochum, Uhlandstraße 31 (Gebäude 3), statt.

Schutz von PC und Smartphone

Zunächst informieren Kriminalbeamte über allgemeine Gefahren und die aktuellen Betrugsmaschen, die im Internet lauern. Wirksame Schutzmöglichkeiten, die jeder Nutzer von PC und Smartphone kennen sollte, werden von Präventionsspezialisten angesprochen und erklärt.

Leicht erklärt und dargestellt

Der Info-Abend richtet sich an Mitbürger, die nur wenig Kenntnis über Cyber-Kriminalität haben; alle Hinweise werden leicht verständlich und nachvollziehbar dargestellt. Aufgezeigt wird, wie man sich vor betrügerischen Angeboten und Kostenfallen schützen kann. Und was im Schadensfall zu tun ist.

Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung unter 0234/909-4040 wird gebeten.