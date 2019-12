Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kita-Schließung? Der zeitliche Ablauf

Am 17. Oktober hat die Awo Ruhr-Mitte laut eigenen Angaben die Kündigung für die Räume der Kita Waldring zum 31. Dezember 2021 bekommen. Bis dahin läuft der Zehnjahresvertrag.

Die Einrichtungsleitung sei am 13. November informiert worden, sie habe das Team und den Elternrat über die aktuellen Entwicklungen unterrichtet. Am 29. November habe es einen Info-Brief an die Eltern gegeben.

Ein Gespräch zwischen Eltern und der Awo fand am 6. Dezember statt. Am 11. Dezember will die Awo mit dem Jugendamt der Stadt Bochum sprechen, um eine Lösung zu finden. Erste Ergebnisse soll es bei einer Elternvollversammlung am 18. Dezember geben.