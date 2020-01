Bochum. Die närrische Session nimmt Fahrt auf. Hier erfahren Sie, wo es in der Karnevalssession in Bochum rund geht. Auch eine alte Tradition lebt auf.

Karneval in Bochum: Hier geht’s in den nächsten Wochen rund

Die närrische Session in Bochum nimmt Fahrt auf. Die Gala, die der Festausschuss Bochumer Karneval am 11. Januar erstmals nach sechs Jahren mit gutem Zuspruch im Ruhrcongress präsentierte, markierte den Start in die heiße Phase der Narretei. Bis Aschermittwoch kommen die Jecken bei einer Vielzahl weiterer Veranstaltungen auf ihre Kosten.

Varieté-Chefin erhält die Goldene Grubenlampe

Zum Auftakt wird’s offiziell. Die Große Bochumer Karnevalsgesellschaft (GroBoKa) verleiht am Sonntag, 26. Januar, im Haus Spitz die Goldene Grubenlampe. Mit dem Bergmannsgeleucht werden seit 1997 Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderer Weise um den Ruf Bochums verdient machen. In den Vorjahren waren das u.a. Schauspieler Armin Rohde, Urbanatix-Macher Christian Eggert, Comedian Hennes Bender und Kabarettistin Esther Münch. „Walli“ hält am Sonntag auch die Laudatio auf die Siegerin 2020: Silvia Cabello, Chefin des Varietés et cetera. Beginn an der Kemnader Straße 138 ist um 15.11 Uhr. GroBoKa-Präsident Dirk Hermes verspricht einen „sehr launigen Nachmittag“.

Die Stadtgarde hat sich sich zum Aushängeschild des Bochumer Karnevals aufgeschwungen. Auch in dieser Session sind die Tänzerinnen und Tänzer aus mehreren Bochumer Vereinen bei vielen Veranstaltungen zu erleben. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Senioren feiern im Ruhrcongress

Im Ruhrcongress wird am Montag, 3. Februar, der Seniorenkarneval eingeläutet. Der Festausschuss Bochumer Karneval mit seinem Präsidenten Bernd Lohof und dem neu formierten Dreigestirn unterhält mit einem bunten Programm mit Musik und Tanz. Beginn am Stadionring ist um 15 Uhr. Im Eintrittspreis von 9 Euro sind Kaffee und ein Stück Kuchen enthalten. Die Karten können unter 0234/61 03 410 oder per E-Mail an senioren@bochum-veranstaltungen.de. vorbestellt und am 3. Februar an der Kasse abgeholt werden. Die Tickets sind im Vorverkauf zudem im Awo-Stadtbüro an der Bleichstraße 8 sowie in den Seniorenbüros Mitte (Heuversstraße 2), Nord (Gerther Straße 20), Süd (Querenburger Höhe 169) und Südwest (Hattinger Straße 787) erhältlich.

Ruhrlandbühne lässt es krachen

Die Ruhrlandbühne lässt es im Vereinsheim an der Ruhrmühle in Dahlhausen krachen. Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Februar, steigt der Kinderkarneval. Jeweils von 16 bis 18 Uhr führen Clowni, Biene und der Pirat durch den Nachmittag. Eintritt: 3 Euro. „De Jecke Fox“ ist Stargast der Weiberfastnachts-Party am 20. Februar ab 19.11 Uhr (Eintritt 10 Euro). Am Samstag (22.) folgt ebenfalls ab 19.11 Uhr die Prunksitzung u.a. mit dem Duo Kurz & Lang. „Der Eintrittspreis wurde auf 14 Euro gesenkt“, betont die Ruhrlandbühne. Karten gibt es unter 0151/23692400, im Vereinsheim und bei Tabak Schlömer, Hattinger Straße 829.

Beim Kinderkarneval kommen die Kleinen groß raus, hier 2019 im Vereinsheim der Ruhrlandbühne. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Die Zwerge drehen wieder groß auf

Die Karnevalspartys des MTV Bochum-Südwest am 7. und 8. Februar (ausverkauft) jeweils ab 19.11 Uhr in der Aula der Theodor-Körner-Schule (10 Euro Eintritt), die auch im 33. Jahr stets kreativ-komischen Sitzungen der Zwerge von Christ-König am 14. Februar (19.33 Uhr) und 15. Februar (19.11 Uhr) im Pater-Romanus-Stift (15 Euro) sowie der Kinderkarneval (10.33 Uhr) und die Kaffeesitzung (15.11) des Querenburger Karnevalsvereins am Samstag, 15. Februar, in der Erich-Kästner-Gesamtschule setzen weitere närrische Glanzlichter.

Frühschoppen wechselt nach Stiepel

Eine Woche später als ursprünglich angekündigt lädt die Große Bochumer Karnevalsgesellschaft zu ihrem beliebten närrischen Frühschoppen ein. Nicht am 9., sondern erst am 16. Februar wird gefeiert: nicht wie in den Vorjahren in der Herz-Jesu-Kirche in Hamme, sondern im Haus Spitz in Stiepel. Los geht’s wie üblich um 11.11 Uhr. Bei freiem Eintritt können die Besucher an der Kemnader Straße unbeschwerte Stunden mit Musik und Tanz genießen. Eine Tombola lockt mit zahlreichen Preisen.

Prunksitzungen im Haus Spitz und in Herz-Jesu

Tradition haben die Karnevalssitzungen der Kolpingsfamilie Linden . Am Samstag, 22. Februar, und Sonntag, 23. Februar, geht es jeweils ab 19 Uhr im Saal des Gemeindezentrums an der Hattinger Straße 814 hoch her – ebenso wie am Karnevalssamstag (22.) bei der Prunksitzung von Preziosa ab 19 Uhr im Haus Spitz in Stiepel und bei der Prunksitzung des MGV Cäcilia ab 19.11 Uhr im Herz-Jesu-Gemeindesaal am Hölterweg in Werne.

Auf dem Husemannplatz (hier 2019) schlagen die Narren am 22. Februar wieder ihr närrisches Biwak auf. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Biwak auf dem Husemannplatz

Stimmung herrscht am Karnevalssamstag auch wieder auf dem Husemannplatz. Der Festausschuss Bochumer Karneval zieht ab 11 Uhr sein närrisches Biwak auf. Bei jecken Tönen und Tanzdarbietungen kann umsonst und draußen gefeiert werden.

Umzüge in Wattenscheid und Linden

Zum großen Finale wird bei den beiden Karnevalsumzügen in unserer Stadt geblasen: am Sonntag, 23. Februar, ab 14 Uhr in Wattenscheid sowie am Rosenmontag, 24. Februar, ab 14 Uhr beim Lindwurm auf der Hattinger Straße, wo es diesmal heißt: „Die wilden 20er – Helau!“. Zuvor entreißen die Narren beim Rathaussturm ab 10 Uhr dem chancenlosen Oberbürgermeister mit einem bunten Programm im Ratssaal die Schlüsselgewalt.

Bacchus-Beerdigung lebt wieder auf

Zum närrischen Ausklang bitten erstmals die „Schlappen Lappen“. Der Karnevalsverein lässt eine alte Tradition wieder aufleben und richtet am Dienstag, 25. Februar, eine Bacchus-Beerdigung aus. Im Café-Restaurant Kalinka am Castroper Hellweg 415 heißt es ab 18.11 Uhr: „Ab in die Kiste!“

Alle Infos und Termine gibt es auf www.karneval-bochum.de