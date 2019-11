Jubiläumsbasar in Bochum-Langendreer macht Lust auf Advent

Im Dezember 1970 startete der Basar in der ehemaligen Pfarrgemeinde St. Marien. Das heutige Team beging im Gemeindezentrum das 50. Jubiläum.

Bochum-Langendreer. Eigentlich war es wie immer. Am Tag vor Totensonntag öffnete der Basar im Gemeindezentrum von St. Marien seine Türen. Zahlreiche Leute kamen. Sie freuten sich über die Werkstücke sowie neue dekorative Adventsideen des Basarkreises. Sie blieben zum gemütlichen Kaffeetrinken mit Freunden und Bekannten. Trotzdem war es diesmal anders. „Unser Basar begeht seinen 50. Geburtstag“, sagte Gemeindearchivar Gerd Puzicha: „Seit dem 5. Dezember 1970, findet er regelmäßig jedes Jahr statt.“

Frauen legten den Grundstein

Damals war es eine Gruppe von Frauen aus der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) unter Leiterin Theresa Schockenhoff, die das Angebot in der Mariengemeinde ins Leben rief. „Sie verkauften nach der Vorabendmesse samstags und sonntags morgens und nach nachmittags ihre Handarbeiten und Bastelsachen“, erklärt Gerd Puzicha. Verkaufsort war die obere Sakristei in der Kirche. „Das heutige Gemeindezentrum gab es noch nicht“, so der 71-Jährige weiter.

Das Basarteam (v.l.) Tina Diana, Gisela Bosse, Eva Domnik, Barbara Bielke, Gerti Mücke, Beate Puzicha, Sylvia Wyrebak, Brigitte Ruprecht und Ise Gorski. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Für die vielen Besucher zählt aber das Hier und Jetzt. Auf sie warten viele selbst hergestellte Schätze des zehnköpfigen Basarteams und Unterstützer quer durch den Stadtteil. Das sind adventliche Tisch-, Tür- und Fensterdeko, Holzarbeiten, Grußkarten sowie Marmeladen und Eierlikör. „Besonders beliebt sind die beleuchtete Adventsdeko sowie unsere Gestecke“, freut sich Beate Puzicha mit Blick auf den Stand mit den Adventskränzen.

Rasch ausverkauft

Gut eine Stunde nach Start ist dieser ziemlich leer gekauft. Beate Puzicha wirkt inzwischen seit 1993 im Team federführend mit. 1990 stieg sie ein. Auch die Gäste im Gemeindesaal sind sehr zufrieden. „Die Frauen hier machen sich richtig viel Mühe und sind kreativ“, freut sich Stephanie Buchner, Sprecherin des örtlichen Caritaskreises, die einen Türkranz erstanden hat. Schon seit Jahren kommt sie zum Basar.

Stammgäste sind begeistert

„Wir sind jedes Jahr da“, sagen auch die Seniorinnen Hanne Kornetzky und Christel Voerste. „Die haben hier einfach tolle Angebote mit selbst hergestellten Tannengestecken oder auch diesen Tischlampen“, so die beiden weiter. Für Voerste ist darüber hinaus wichtig, Leute zu treffen. „Bei Kaffee und Kuchen geht das hier wunderbar“, versichert sie. Für Alvin Kornetzky ist dies das Stichwort: „Sie sollten die gedeckte Marzipantorte probieren.“

Bochum Vorbereitung dauert eine Woche Zu Advent 1970 - Samstag/Sonntag, 5./6. Dezember - startete der Basar in St. Marien. Theresa Schockenhoff von der örtlichen katholischen Frauengemeinschaft und ihr Team organisierten ihn in der Sakristei der Kirche. 1971 errichtet die ehemalige katholische Pfarrgemeinde St. Marien (bis 1. September 2008) das heutige Gemeindezentrum. Seitdem findet der Basar dort statt. Anfang der 1990er Jahre zogen sie sich das Gründungsteam altersbedingt von der aktiven Arbeit zurück. Eine Gruppe, die sich 1989 zusammengefunden hatte, übernahm und richtet bis heute den Basar aus. Termin ist inzwischen der Samstag vor Totensonntag. Die ganze Woche wird vorher vorbereitet.

Jana (1) und ihren Eltern Katrin und Wulfert begnügen sich mit Waffeln. Mit zwei Holzengeln und einem beweglichen Krokodil zum Hinterherziehen sind sie an den Verkaufsständen fündig geworden. „Tolle Holzarbeit“, sagt Papa Wulfert mit Blick aufs Krokodil. Er freut sich schon darauf, wenn Jana laufen kann und das Krokodil mit ihr unterwegs ist. Der Basar war damit auch beim 50-jährigen Bestehen der Hit für die Besucher. Das Team freute sich darüber. Ebenso die kfd-Frauen, die sich um die Cafeteria kümmerten.