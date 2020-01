Initiative Joblinge sucht Mentoren in Bochum

Initiative Joblinge sucht Mentoren in Bochum

Die Initiative Joblinge sucht jetzt auch Mentoren aus Bochum, die junge Flüchtlinge vor Ort auf dem Weg in einen Ausbildungsberuf betreuen.

Mentor werden kann, wer geduldig und offen ist sowie rund einmal pro Woche ein bis zwei Stunden Zeit hat. Der Mentor sollte unvoreingenommen gegenüber verschiedenen Lebensentwürfen und selbst in einem Arbeitsverhältnis sein – um welchen Beruf es sich haltet, ist nicht relevant. Die Vorlage eines Führungszeugnisses ist notwendig.

Interessierte, die bei den Joblingen Kompass mitmachen wollen, können sich an Corinna Linke unter Tel. 0209 / 51 95 62-62, E-Mail: corinna.linke@joblinge,de, wenden. Wer Mentor bei den Joblingen Klassik werden will, kann sich an Maike Feldmann unter Tel. 0209 / 51 95 97-04, E-Mail: maike.feldmann@joblinge.de, wenden. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.