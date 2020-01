Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In der Kritik

Insgesamt 270 Wohnungen sollen an der Querenburger Straße entstehen. Die meisten davon zur Miete (auch sozialverträglich) in den Mehrfamilienhäusern. Aber es gibt auch Einfamilienhäuser – sowohl freistehend als auch in Form von Doppel- und Reihenhäusern.

Vor Jahren schon sorgten die Baupläne an der Querenburger Straße für Kritik. Vor allem wegen der massiven Rodungen im Vorfeld der politischen Beratungen. Für diese sind inzwischen immerhin Ersatzpflanzungen in doppeltem Umfang vorgesehen. Allerdings nicht in Wiemelhausen, sondern auf zwei Feldern in Stiepel – im Umfeld der Dorfkirche.