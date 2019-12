Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hier gibt’s Karten

Die „A Tribute to Johnny Cash“-Shows finden an Samstag, 30. Mai 2020, um 20 Uhr und am Sonntag, 31. Mai, um 18 Uhr im Anneliese-Brost-Musikforum, Marienplatz 1, statt.

Kartenvorverkauf (35 und 30 Euro) in der Tourist-Info, Huestraße 9 (0234 963 020), und an der Konzertkasse des Musikforums (0234 910 8666).