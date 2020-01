Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hier gibt es Informationen

Über das breitgefächerte Hilfsangebot in unserer Stadt informiert das Bündnis im Internet auf www.bochumer-buendnis-depression.de. Telefonische Auskünfte gibt es in der LWL-Klinik unter 0234/50 77 11 06.

Die nächste Veranstaltung ist am 12. Februar in der Volkshochschule am Gustav-Heinemann-Platz. Um 18.30 Uhr heißt es: „Trauma verstehen“. Referentin ist die Ergotherapeutin Martha Pany.

Das zehnjährige Bestehen würdigt das Bündnis am 28. März mit einem Treffen und einer Podiumsdiskussion im Haus der Begegnung an der Alsenstraße.