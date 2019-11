Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heiße Phase im Februar

Carsten II. (Sammrei) startet am Sonntag, 16. Februar 2020, um 10 Uhr mit der Karnevalsmesse in die heiße Phase der Session. Die Karnevalisten erwartet wieder eine närrische Kanzelrede von Gemeindepfarrer Pater David Ringel in der Herz Jesu Kirche, Boltestraße 33.

Die Weiberfastnachts-Party, die seit zwei Jahren den „Amtshaussturm“ ersetzt, folgt am Donnerstag, 20. Februar 2020. Um 14.11 Uhr beginnt das Karnevalsfest der Bezirksvertretung Ost, inklusive „Entmachtung“ von Bezirksbürgermeisterin Andrea Busche (SPD). Ort: katholisches Gemeindehaus, Hölterweg 4.

Der Hauptkarneval des MGV Cäcilia findet am Samstag, 22. Februar 2020, ab 19.11 Uhr ebenfalls im Gemeindehaus statt. Der Kinderkarneval ist am (Veilchen-)Dienstag, 25. Februar 2020, ab 15.11 Uhr im kath. Gemeindehaus. Mit dabei die Kita „Herz Jesu“, Clown Nicoolino und Prinzessin Emily I..