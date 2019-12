Heinemann-Schule ist viel in der Stadt unterwegs

Die Hilda-Heinemann-Förderschule an der Eifelstraße 15 ist viel in der Stadt unterwegs: So gab es bereits Kooperationen und gemeinsame Auftritte etwa mit der Musikschule. Auch im Schauspielhaus und beim Klavierfestival Ruhr waren die Schüler schon zu Gast.

Mit den Schülern des Heinrich-von-Kleist-Gymnasiums gibt es zudem ein regelmäßiges Fußballturnier. „Das macht den Schülern enormen Spaß und den Lehrern natürlich auch“, sagt Schulleiter Frank Bader.