Guildo Horn lädt zum launigen Krippenspiel nach Bochum ein

Guildo bittet zum Krippenspiel, zwei preisgekrönte Schauspieler bieten gehaltvolle Lesungen – und eine große Indie-Rockband entert den Ruhrcongress: Die Wochen vor Weihnachten lassen sich angesichts eines bestens gefüllten Kulturkalenders in Bochum vortrefflich überbrücken. Ein kleiner Überblick.

Comedy

Vor allem die deutsche Comedy- und Kabarett-Elite gibt sich in den Adventswochen in Bochum sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Der Ruhrcongress am Stadionring liefert dafür wie so oft die Spielstätte. Dieter Nuhr, Meister der entspannten Komik, dessen bauernschlauer Witz von seinen Kritikern gern als pseudo-gebildet und etwas einfältig abgetan wird, verspricht bei seinem Auftritt am Samstag, 14. Dezember: „Kein Scherz!“ Ob das stimmt? Seine Fans werden es erfahren (Karten: 30 bis 38 Euro).

Schauspieler Jens Harzer liest aus dem Werk von Arthur Rimbaud. Foto: Armin Smailovic / Schauspielhaus Bochum

Nur zwei Tage zuvor (am 12. Dezember) nimmt Spaßmacher „Der Dennis“ sein Publikum mit in die Vorstadt-Welt: In seinem Solo „Ich seh’ voll reich aus“ lässt tief blicken: ins Leben eines sympathischen 21-jährigen Berufsschülers aus Leidenschaft (Karten: 33,90 Euro). Witze der alten Schule werden am 27. Dezember im Ruhrcongress aufgewärmt: Die „Große Heinz-Erhardt-Show“ erinnert vergnüglich an den unvergessenen Schelm und seine schönsten Scherze (37 bis 59,90).

Rock/Pop

Matt Berninger ist der charismatische Frontman der amerikanischen Indie-Band „The National“, die am Sonntag, 1. Dezember, im Ruhrcongress gastiert. Mit tiefem Bariton adelte der Sänger eine ganze Reihe hochgelobter Alben, zuletzt „Sleep well beast“ und „I am easy to find“. Auch live wird die Band für ihr zupackendes Spiel und das genüssliche Ausbreiten ihrer melancholischen Balladen gefeiert. Das könnte ein Fest werden (Karten: 54 bis 61 Euro).

Deutschrock-Urgestein Wolf Maahn ist zurück: Am Donnerstag, 19. Dezember, spielt er seine lyrischen Geniestreiche wie „Irgendwo in Deutschland“ und „Rosen im Asphalt“ in der Zeche (Prinz-Regent-Straße 50-60). Karten: 27,50 Euro. Eine besinnliche Adventszeit der etwas anderen Art schenkt Guildo Horn seinen Fans am Sonntag, 8. Dezember, in der Christuskirche (Innenstadt). Der König des Klamauks und seine Band, die „orthopädischen Strümpfe“, bringen garantiert gute Laune ins Kirchenschiff (28,20 Euro). Ray Wilson, Sänger der Band Stiltskin und Nachfolger von Phil Collins bei Genesis, spielt sogar zweimal in der Christuskirche auf: am 6. und 13. Dezember (Karten 30 Euro).

Bochum Literarisches Quartett trifft sich im Prinz-Regent-Theater Das hat Tradition: Kurz vorm Fest lädt die Literarische Gesellschaft zu ihrer „Bücherschau“ ein. In traditionellem Arrangement eines Literarischen Quartetts werden vier Neuerscheinungen des Bücherherbstes vorgestellt und vortrefflich diskutiert. Los geht’s am Dienstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr, im Prinz-Regent-Theater. Karten (10, ermäßigt 5 Euro) unter 0234 / 77 11 17. Karten für die Konzerte gibt es u.a. im WAZ-Leserladen (Huestraße 17-19) sowie www.ruhrticket.de

Literatur

Lesungen mit Star-Besetzung prägen in den nächsten Wochen den Spielplan im Schauspielhaus. Am Freitag, 6. Dezember, nähert sich der Ausnahmeschauspieler Jens Harzer, neuer Träger des Iffland-Rings und in Bochum in „Penthesilea“ gefeiert, in einer Lesung dem Werk Arthur Rimbauds. Zu den Gedichten und Briefen zählt „Das Trunkene Schiff“, in dem der französische Autor eine alle Grenzen sprengende Lebensfahrt wagt (Karten 10 Euro). Ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten wird am Donnerstag, 12. Dezember, gefeiert: Burghart Klaußner liest aus seinem gerade veröffentlichten Band „Klaußner“, das im Gespräch mit dem Journalisten Thomas Irmer entstanden ist. Klaußner war als Darsteller und als Regisseur häufig am Schauspielhaus zu Gast (Karten 10 Euro).