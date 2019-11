Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Generationsübergreifende Veranstaltungen

Das nächste Treffen von Jung und Alt in Hofstede unter dem Motto „Kaffee trifft Kakao“ findet am Dienstag, 3. Dezember, in der Emil-von-Behring-Schule an der Rastenburger Straße 11 statt. Die Veranstaltung geht von 14 bis 15.30 Uhr und ist an jedem ersten Dienstag im Monat.



Die Quartierswerkstatt für Informationen aus dem Quartier findet an jedem zweiten Mittwoch im Monat im Johanneshaus statt. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 11. Dezember, von 16.30 bis 18 Uhr.