Gefeierte Filmdoku in Bochum erzählt vom Leben einer Imkerin

Filmtipp fürs Wochenende gefällig? In der neuen Reihe „Endstation Zukunft“ zeigt das Kino Endstation im Bahnhof Langendreer (Wallbaumweg 108) in Bochum noch bis zum 4. Dezember den mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilm „Land des Honigs“ von Tamara Kotevska. Erzählt wird von Hatidze, einer etwa 50-jährigen Frau, die in einem abgelegenen mazedonischen Dorf lebt, wo sie täglich einen Berghang hinauf zu ihren Bienenvölkern steigt.

Zurück auf ihrem Bauernhof kümmert sich Hatidze um ihre handgemachten Bienenkörbe und ihre bettlägerige Mutter. Gelegentlich fährt sie in die Hauptstadt, um ihren Honig und die Körbe zu verkaufen. Eines Tages lässt sich eine Nomadenfamilie auf dem Nachbargrundstück nieder, und in Hatidzes beschauliches Bienenkönigreich ziehen schallende Motoren, sieben kreischende Kindern und 150 Kühe ein… „Land des Honigs“ zeigt eine wahrhaftige, poetische Naturgeschichte mitten aus dem Leben. Dabei spürt die Filmemacherin sensibel den Veränderungen nach, die sich in die Beziehung zwischen Mensch und Biene eingeschlichen haben. Zu sehen am Samstag und Sonntag um 19.15 Uhr, Montag um 20.15 Uhr sowie am Mittwoch um 18 Uhr (im Originalton mit Untertiteln).

Aretha Franklin in einer Szene des Dokumentarfilms „Amazing Grace“. Foto: DPA

Konzertfilm erinnert an Aretha Franklin

Vor einem Jahr starb die amerikanische Soul-Sängerin Aretha Franklin. Ihr zu Ehren ist im Casablanca (Kortumstraße 11) noch bis Mittwoch, 4. Dezember, die Dokumentation „Amazing Grace“ in der Regie von Sidney Pollack zu sehen. 1972 auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs inklusive elf Nummer-Eins-Hits beschließt die Queen of Soul, zu ihren musikalischen Wurzeln zurückzukehren. In der Missionary Baptist Church in Los Angeles gibt sie zusammen mit dem Southern California Community Choir ein Konzert und lässt einen Mitschnitt für ein neues Album aufnehmen. Das Ergebnis „Amazing Grace“ ist bis heute das meistverkaufte Gospelalbum aller Zeiten. Der Film läuft täglich um 18 Uhr.

Drama in berauschend schönen Bildern

Das hochgelobte französische Drama „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ wird noch bis Montag, 2. Dezember, gespielt. In berauschend schönen Bildern wird von einer Pariser Malerin erzählt, die 1770 auf einer Insel an der Küste der Bretagne heimlich ein Gemälde anfertigen soll. Doch die junge Klosterschülerin, die dafür Modell sitzen soll, weigert sich, um so gegen ihre arrangierte Ehe zu protestieren. Die beiden Frauen kommen sich näher… Im Casablanca am Samstag und Montag um 15.30 Uhr. Im Kino Endstation am Samstag um 17 Uhr, Montag um 18 Uhr.