Gastprofessur ermöglicht Seminar

Alle deutschen Studierenden, die am Übersetzungskurs teilgenommen haben, haben mindestens vier Semester Japanisch-Unterricht hinter sich.

Eine große Hilfe waren drei japanische Studentinnen, die zur Zeit ihr Auslandssemester an der RUB verbringen und in Übersetzungsfragen weiterhelfen konnten.

Prof. Eiichi Kido arbeitet normalerweise an der Universität Osaka. Durch seine Gastprofessur in Bochum war es möglich, ein Seminar in diesem Rahmen zu gestalten. Ein Schwerpunkt des Politikwissenschaftlers ist die Friedensforschung.