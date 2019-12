Fünf Lehrschwimmbecken in Bochum werden derzeit saniert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünf Lehrschwimmbecken in Bochum werden derzeit saniert

In Bochum gibt es derzeit 17 Lehrschwimmbecken. Davon stehen zwölf dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung.

Die Lehrschwimmbecken an der Regenbogenschule, Graf-Engelbert-Schule, Grundschule Donnerbecke und am Schulzentrum Querenburg werden laut der Stadt Bochum saniert und an der Emil-von-Behring-Schule Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Anfang Februar soll das Lehrschwimmbecken Emil-von-Behring-Schule wieder zur Verfügung stehen.

Aus Mitteln des Kreditprogrammes „Gute Schule 2020“ sollen zwischen Jahr 2019 und 2021 die Lehrschwimmbecken der Graf-Engelbert-Schule und der Regenbogenschule saniert werden. Die Sanierung im Lehrschwimmbecken des Schulzentrums Querenburg wird durch das Konjunkturpaket IV finanziert. Dadurch sollen in Zukunft weitere Wasserkapazitäten zur Verfügung stehen.