Bochum. Der beliebte Nachwuchs-Comedian wird am 5. Dezember in der Jahrhunderthalle Bochum ausgezeichnet. Radiosender vergibt den Preis zum 20. Mal.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Felix Lobrecht erhält Comedy-Krone von Eins Live in Bochum

Große Ehre für Stand-Up-Comedian Felix Lobrecht: Der 30-jährige Buchautor und Podcaster aus Mettingen wird nächste Woche mit der Eins-Live-Comedy-Krone in der Jahrhunderthalle Bochum ausgezeichnet. Dies teilt der Radiosender Eins Live mit.

Die 20. Verleihung der berühmten „Krone“ geht am Donnerstag, 5. Dezember, erneut vor imposanter Kulisse in der Jahrhunderthalle über die Bühne. Während die Hörer bereits fleißig für ihre Lieblinge im Internet abstimmen, vergibt die Eins-Live-Redaktion einige Auszeichnungen erneut selbst: darunter die Comedy-Krone, die diesmal an Felix Lobrecht gehen soll.

Headliner vor 14.000 Zuschauern

Lobrecht wurde in den vergangenen Jahren eng von dem Kölner Sender begleitet. So war er u.a. Teil des Radio- und Youtube-Formats „Eins Live Generation Gag“ und überzeugte bei der „Eins Live Hörsaal Comedy Tour“ mit großer Schlagfertigkeit. Im Oktober wurde er als Headliner von 14.000 Zuschauern bei der „Comedy Nacht XXL“ in der Lanxess-Arena gefeiert. Aktuell ist Lobrecht mit seiner „Hype“-Tour in Deutschland und Österreich unterwegs.

Die Eins-Live-Krone wird am 5. Dezember feierlich verliehen. In diesem Jahr zählen zu den möglichen Gewinnern u.a. Rammstein, Robin Schulz, Die Toten Hosen, Lena und Max Giesinger. Tickets gehen nicht in den Vorverkauf, sondern werden ausschließlich bei Eins Live verlost.