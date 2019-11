Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ergebnisse werden vorgestellt

Die Stadt hat die Vorstellung der Befragungsergebnisse zum Lärmaktionsplan beinahe abgeschlossen. In vier Stadtbezirken haben bereits Veranstaltungen, jeweils gemeinsam mit der Hochschule für Gesundheit und dem Umweltamt, stattgefunden.

Am Donnerstag, 28. November, 17 bis 19 Uhr, wird jetzt im Rathaus Wattenscheid, Friedrich-Ebert-Straße 7, informiert. Als letzter Termin steht am 3. Dezember, 17 bis 19 Uhr, der Bezirk Mitte an. Diese Veranstaltung findet im Technischen Rathaus, Hans-Böckler-Straße 19, statt.