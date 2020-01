Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Endlich eine eigene Internetseite

Ziele für 2020: Am 6. Februar wird die Park- und Spielfläche Am Koppstück mit einem Winterpicknick eröffnet. Die ehemaligen Polizeiwache im Amt soll im Frühjahr soweit umgebaut sein, dass der Stadtteilladen dort hinein kann. Und auch in diesem Jahr noch sollen die Fußballer des SC Werne 02 auf ihrem runderneuerten Sportplatz an der Nörenbergstraße auf Torejagd gehen können. Angepeilt werden die Herbstferien.

Froh ist das Stadtteilmanagement über die neue Internetseite, über die nun aktuelle Termine und Neuigkeiten verbreitet werden können. Auf www.bo-wlab.de ist zudem die Planung einzelner Projekte besser sichtbar. Und man kann jetzt auch digital Ideen für die Stadterneuerung einbringen.

Kontakt zum Stadtteilbüro: Tel. 0234/ 29 70 55 50 und stadtteilbuero@bo-wlab.de. Die Winterpause endet kommende Woche.