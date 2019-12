Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Digitale Barrierefreiheit

Der Informationsnachmittag „Computer, Smartphone, Tablet – wie man das Internet im Alltag nutzen kann“ findet am Dienstag, 3. Dezember, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Stadtteilbüro, Am Kreuzacker 2, statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird Birit Bollert von der Wohnberatungsstelle der Diakonie um 15 Uhr in einem Vortrag einen Überblick über die Möglichkeiten digitaler Barrierefreiheit bieten.