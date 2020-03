Bochum. Es war viel los bei Bochum Total: Dennoch waren weniger Besucher als in den Vorjahren in der Stadt unterwegs. Ein Überblick über das Festival.

Das Festival „Bochum Total“ läuft in seiner 34. Auflage: Vom 4. bis 7. Juli 2019 verwandelt sich die Bochumer Innenstadt einmal mehr in eine Rock-City. Wie im vergangenen Jahr hofften die Veranstalter auf rund 700.000 Besucher aus ganz Europa. Das wurde leider nichts: Über 500.000 Musikbegeisterte strömten in die Bochumer Innenstadt - das sind knapp 200.000 weniger als im letzten Jahr. Dennoch: „Boto“ ist eines der größten „Umsonst und Draußen“-Festivals auf dem Kontinent.

Insgesamt sind es mehr als 100 Bands mit 450 Künstlern, die auf den Außenbühnen und – als nächtlicher Nachschlag – nach 22 Uhr in den Clubs und Kneipen auftreten. Hinzu kommen rund 140 Stände mit Kunsthandwerk, Speisen und Getränken, darunter auch gewagte Kreationen wie Slush-Eis mit Alkohol. Alle Programmpunkte gibt es im Detail am Ende dieses Artikels.

Bochum Total 2019 – Alle Nachrichten im Newsblog:

Tag 4 - Sonntag: Zielmarke von 700.000 Besuchern wird wohl nicht erreicht

„Heute geben wir noch mal alles“, versprechen die Bochum-Total-Macher zum Auftakt des vierten und letzten Festival-Tages in der Bochumer Innenstadt. Die wichtigste Nachricht: Diesmal soll es trocken bleiben. Die Zielmarke von 700.000 Besuchern wurde allerdings nicht erreicht.

Tag 3 - Samstag: Diese Bands spielen Samstag bei Bochum Total

Der Regen lässt die die Bochum-Total-Fans kalt. Die Menschenmassen strömen zu den Konzerten – und die Top-Acts geben alles, um das schlechte Wetter vergessen zu machen.

Die Rettungskräfte melden für den Freitag eine „entspannte Lage“. Die Sanitäter der Johanniter halfen 65 Menschen, zwölf Festivalbesucher kamen ins Krankenhaus.

Kleiner Zwischenfall an der 1Live-Bühne: Die Feuerwehr musste eine Plane neu befestigen. Foto: Simon Heussen / Feuerwehr Bochum

Kleiner Zwischenfall am Nachmittag: Die Feuerwehr Bochum musste eine losgerissene Plane an der 1Live-Bühne wieder neu befestigen. Die Pop-Band Figur Limur ließ sich davon nicht beeindrucken – und spielte einfach weiter.

Shirley Holmes. Rantaplan, Betontod - und natürlich Andreas Kümmert: Auch am Samstag bietet Bochum Total seinen Gästen wieder Musik vom Feinsten - und das, zumindest am Nachmittag, bei strahlendem Sonnenschein. Mehr Infos zum Line-up am Festival-Samstag bei Bochum Total gibt’s hier.

Bis zu 200.000 Menschen werden am Abend in der Bochumer Innenstadt erwartet. In der Vergangenheit ist der Samstag stets der besucherstärkste Tag von Bochum Total gewesen. Polizei und Rettungskräfte melden bisher nur kleinere Einsätze.

Tag 2 - Freitag: Mit diesen Bands geht es bei Bochum Total 2019 ins Wochenende

Den Freitag und damit das Wochenende eröffnen ab 17 Uhr der dänische Sänger Christopher (1Live-Bühne), die Gruppe Benjrose aus Köln (Ringbühne) und die Popband Luciel (Sparkassen-Bühne). Als Headliner erwartet die Zuhörer ab 20.45 Uhr Deutschrocker und DSDS-Gewinner Thomas Godoj auf der 1Live-Bühne.

Auf der Sparkassen-Bühne rockt Jini Meyer, manchen noch bekannt als Kopf der Band „Luxuslärm“. Punkrock gibt es auf der Ringbühne mit der Band Rogers.

Geschichten rund um den Fußball liest Ben Redelings um 19 Uhr auf der Wortschatzbühne. An der Game-Bühne startet gegen 21.30 Uhr die beliebte Kopfhörerparty. In der Trompete spielt ab 22 Uhr die Band Kapelle Petra aus Hamm.

Tag 1 - Donnerstag: Bochum Total 2019 ist gestartet

90.000 Besucher feiern den Festival-Start von Bochum TotalDas diesjährige „Umsonst und Draußen“-Festival in der Bochumer Innenstadt hat begonnen. 90.000 Besucher feierten den Festival-Start von Bochum Total. Damit steht fest: Bochum ist jetzt Party-Hauptstadt. Den Auftakt machten am Donnerstagabend ab 17 Uhr Sultans Court (1Live-Bühne), Haión (Ringbühne) und Henry And The Waiter (Sparkassen-Bühne).

Ein bekannter Gast gab ab 18.15 Uhr eine Art „Heimspiel“: Jo Hartmann, Bochumer Ur-Gestein, lockte mit seiner Band die Zuschauer an die Ringbühne.

Als Headliner (ab 20.45 Uhr) am ersten Festivaltag spielte Alice Francis auf der 1Live-Bühne elektronisch angereicherten Swing. Boppin’ B lieferten den Zuschauern auf der Ringbühne zum Abschluss des ersten Tages flotten Rock’n’Roll. Einige der Zuschauer ließen sich zum „Twisten“ hinreißen.

Das Programm auf der Sparkassen-Bühne schlossen Rise Against The Spülmachine mit einer Reise durch die durch Geschichte von Rock und Pop. Ein detaillierter Überblick über den Donnerstag ist hier zu finden, viele Fotos gibt es hier.

Bochum Total 2019: Anfahrt am besten mit dem ÖPNV

Weil es in der Stadt sehr voll wird, bitten die Veranstalter die Festival-Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Aus allen Himmelsrichtungen besteht die Möglichkeit, zum Bochumer Hauptbahnhof zu gelangen.

Dort angekommen, einfach durch den Haupteingang raus, links halten – schon stehen die Besucher quasi direkt an der Ringbühne. Die Einslivebühne steht weiter geradeaus auf der Viktoriastraße.

Auch die Rückfahrt klappt mit dem ÖPNV. Bis tief in die Nacht fahren Busse und Bahnen im gesamten Stadtgebiet – jeweils um 1.20, 2.20 und 3.20 Uhr vom Bochumer Hauptbahnhof. In der Nacht zu Samstag und Sonntag gibt es noch eine zusätzliche Fahrt um 4.20 Uhr.

Regional- und S-Bahnen in die anderen Ruhrgebietsstädte fahren nachts im Ein- bis Zwei-Stunden-Takt. Genaue Infos zu den Abfahrtszeiten gibt es hier. Eine Live-Übersicht aller aktuellen Abfahrten vom Bochum Hauptbahnhof finden Sie hier (externer Link).

Bochum Total 2019: Parken könnte zum Problem werden

Wer sich entscheidet, mit dem Auto zu „Bochum Total“ zu kommen, könnte möglicherweise Probleme haben, einen Parkplatz zu finden.

Die Parkhäuser in der Bochumer Innenstadt haben aber lange geöffnet – zu diesen Zeiten:

Husemann-Platz (Donnerstag bis Samstag: 6.30 bis 24 Uhr; Sonntag: 10 bis 24 Uhr)

Dr.-Ruer-Platz (Donnerstag: 6.30 bis 24 Uhr; Freitag und Samstag: 6.30 bis 2 Uhr; Sonntag: 10 bis 24 Uhr)

Am Rathaus/BVZ (Donnerstag bis Sonntag, 5 bis 24 Uhr)

Hauptbahnhof (Donnerstag und Freitag: 5 bis 1 Uhr; Samstag 5 bis 2 Uhr; Sonntag: 7 bis 24 Uhr)

Konrad-Adenauer-Platz (24 Stunden)

Parkhäuser Massenbergstraße/Bochumer Fenster (Donnerstag: 6.30 bis 24 Uhr; Freitag und Samstag: 6.30 bis 2 Uhr; Sonntag: 10 bis 24 Uhr).

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass während „Bochum Total“ die normalen Parkbeschränkungen gelten. Falschparken kann durchaus teuer werden – das ist auch während „Bochum Total“ nicht anders.

Mehr Infos zu den Parkplätzen gibt es hier.

Bochum Total 2019: Polizei erweitert Sicherheitskonzept

Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten setzt die Polizei verstärkt auf Videoüberwachung. An den Bühnen werden seit Montag, 1. Juli, die vier Kameras installiert. Seit 2010 gilt auch ein Glasverbot auf dem Gelände.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Zum Auftakt am Donnerstag ist es vor der 1Live-Bühne voll. Schon...

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos ... zum Auftritt des Berliner Rappers Romano um 19.30 Uhr wird ordentlich gefeiert. Ein Romano-...

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos ...Fan hat sich mit Zopfperücke auf den Weg zu Bochum Total gemacht.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Der große Höhepunkt am Donnerstag ist die Band Mia - ebenfalls aus der Hauptstadt.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Sängerin Mieze Katz ist die Frontfrau der Elektropopper.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Nicht nur auf der 1Live-Bühne war eine Menge los. Bei dem Auftritt von Jo Hartmann zog das Publikum ebenfalls ordentlich mit.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Mit Pauken und Trompeten erreicht der Freitag seinen Höhepunkt um knapp 21 Uhr. Der Grund: „Querbeat“ heizten auf der 1Live-Bühne mächtig ein.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Die Brasspop-Band feierte spontan und lautstark mitten im Publikum mit.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Auch das gehört zu Bochum Total 2018: Um Lkw-Anschläge abzuwehren, wurden an den Zufahrtsstraßen Sandsack-Blockaden und 80 Wassercontainer aufgebaut. „Die Stadt stellt uns die Container kostenlos zur Verfügung. Die Feuerwehr befüllt sie“, sagt BO-Total Veranstalter Marcus Gloria. Foto: Ingo Otto

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos „Macht euch ne Thermoskanne Bier warm, schmiert euch ne Knifte und kommt“ vorbei. Die Einladung zum endgültigen und jetzt wirklichen Abschiedskonzert der „Frits“ ist noch keine zwei Jahre alt, da tröten die „Silberrücken des Ska“ doch noch mal ins Saxophon. Ein unverhoffter Gruß aus den frühen Neunzigern! Rollerfahrer, England-Aufnäher, Jungs in Anzügen, die das Tanzbein schwingen wie ein Lasso.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Aber die Frits kommen nicht aus London, sondern aus Wattenscheid und machten immer ihre ganz eigene Mischung, die sich vom genre-üblichen Ufftata abhob. Lange und wiederholt war Pause, einige Band-Mitglieder machen als „Winnetou Koslowski“ weiter Gute-Laune-Musik. Retro gut, alles gut. (tom)

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Die Stimmung ist am Freitag sehr gut. Grund dafür...

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos ... könnte auch der Capitano-Auftritt vor dem Querbeat-Konzert sein.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Nicht nur auf und vor den Bühnen am Bermudadreieck wird gefeiert.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Ein wenig Unruhe kommt am Samstagnachmittag auf dem Festivalgelände auf. Der Grund: Eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor schwerem Gewitter. Zum Glück bleibt es bei ein paar Tropfen Regen, sodass

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos ... die Besucher trocken bleiben und vor den Bühnen ohne Regenschirme feiern können.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Um ihren Auftritt machten die Organisatoren wochenlang ein großes Geheimnis. Spätestens am Samstagabend war den Besuchern klar, wer "Secret Headliner" ist: Blackout Problems aus München. Es war nach 2015 und 2016 der dritte Aufrtritt bei Bochum Total.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Dem Publikum gefiel der Auftritt der Alternative-Rocker.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos BO-Total kann nicht nur Musik. Ben Redelings bringt auf der Wortschatz-Bühne sein Publikum zum Lachen.

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Zum letzten Tag hält die gute Laune an. Vor dem Konzert von Deaf Havana sieht es vor der 1Live-Bühne aus. Nicht mehr lange, dann ist BO-Total 2018 Geschichte. Für den musikalischen Abschluss sorgen auf der 1Live-Bühne Meute. Foto: Ingo Otto

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Zum Finale mit dem Auftritt von Pamela Falcon ist es mächtig voll vor der Sparkassen-Bühne. Foto: Ingo Otto

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Und auch an der 1Live-Bühne ist eine Menge los. Das letzte Konzert spielen dort Meute. Foto: Ingo Otto

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Der Schlusspunkt gelingt stimmungsvoll. Foto: Ingo Otto

Bilder von Bochum Total 2018- Das sind die schönsten Fotos Das Publikum geht ordentlich mit. Foto: Ingo Otto

Seit 2017 werden Kameras bei dem Innenstadt-Festival installiert. Zwar gebe es „keine konkreten Gefährdungshinweise“, hieß es damals und heißt es heute. Die – gesetzlich ausdrücklich erlaubte – Video-Überwachung diene aber der zusätzlichen Gefahrenabwehr und der Beweissicherung bei möglichen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, so die Polizei.

Bochum Total 2019: Erste Sperrungen seit Dienstag

An diesen Stellen gibt es in Bochum während des Festivals Straßensperrungen. Foto: Bochum Total 2019

Folgende Straßen sind von Mittwoch, 3. Juli, 9 Uhr, bis Montag, 8. Juli, 17 Uhr, gesperrt:

Südring zwischen Universitätsstraße und Viktoriastraße

Viktoriastraße zwischen Humboldtstraße und Südring

Luisenstraße

Hellweg

Rechener Straße

Brüderstraße

Neustraße

Kerkwege

Kreuzstraße

Die Umleitungen werden durch entsprechende Hinweistafeln ausgewiesen. Die Zufahrten zu allen Parkhäusern sind frei. Der Anlieferverkehr ist nur in der veranstaltungsfreien Zeit (bis circa 11 Uhr) und nur über den Kurt-Schumacher-Platz (Südring) möglich.

Anwohner beziehungsweise Anlieger werden gebeten, diese Beschränkungen unbedingt zu beachten. Weitere Auskunft hierzu unter der Rufnummer des Veranstalters: (0234) 588-38 38 oder unter www.bochumtotal.de.

Die erste Sperrung gilt bereits seit Dienstag, 2. Juli: Für den Aufbau der 1Live-Bühne ist die Einfahrt in die Viktoriastraße ab Südring in Richtung Husemannplatz ab 12 Uhr gesperrt.

Bochum Total 2019: Alle Bühnen auf dem Lageplan

Die Bühnen stehen an den gewohnten Plätzen: Vom Hauptbahnhof aus gesehen, laufen die Besucher als erstes auf die Ringbühne zu. Die Sparkassen-Bühne befindet sich an der südlichen Spitze des Bermuda-Dreiecks, am legendären Café „Mandragora“. Die Wortschatz-Bühne finden Besucher an der Viktoria-Straße vor dem Anneliese-Brost-Musikforum. Die 1Live-Bühne am Südring/Viktoriastraße wurde bereits am Dienstag montiert, als der Aufbau für Bochum Total in der Innenstadt begann.

Der Lageplan zu „Bochum Total 2019“ Foto: Bochum Total / 2019

Bochum Total 2019: Line-Up und Zeitplan aller Künstler

Donnerstag, 4. Juli 2019

WDR 1LIVE-Bühne

17 bis 17.45 Uhr: Sultans Court

18.15 bis 19 Uhr: The King’s Parade

19.30 bis 20.15 Uhr: Some Sprouts

20.45 bis 22 Uhr: Alice Francis

Auf der Ringbühne spielen am Festival-Donnerstag „Banda Senderos“ Reggaebeats aus dem Pott. Foto: Allbau Managementgesellschaft mbH

Ringbühne

17 bis 17.45 Uhr: Haión

18.15 bis 19 Uhr: Jo Hartmann

19.30 bis 20.15 Uhr: Banda Senderos

20.45 bis 22 Uhr: Boppin’ B

Sparkassen-Bühne

17 bis 17.45 Uhr: Henry And The Waiter

18.15 bis 19 Uhr: Nico Laska

19.30 bis 20.15 Uhr: Darjeeling

20.45 bis 22 Uhr: Rise Against The Spülmachine

"Scots`n Breizh" kommen aus Herten und machen Musik auf dem Dudelsack – auch bei „Bochum Total“ am Donnerstag auf der Trailer-Wortschatz-Bühne. Foto: Barbara Zabka / / FUNKE Foto Services

Trailer-Wortschatz-Bühne

17.45 bis 18.15 Uhr: „Scots ‘N Breizh“: Laut im Pott

19 bis 19.30 Uhr: Stunde Zehn

20.15 bis 20.45 Uhr: Linsending

Coolibri-Stage@Riff

18 bis 21 Uhr: Campus-Ruhrcomer-Finale

21.15 bis 22.15 Uhr: Josew Beuys Boys

Game-Bühne:

17 bis 18 Uhr: DJ Mubo

König Kiosk

16 bis 22 Uhr: Chris Ellis

Freitag, 5. Juli 2019

Einer der großen Namen bei „Bochum Total 2019“ ist DSDS-Gewinner Thomas Godoj hier bei seinem Auftritt 2013 in Bochum. Foto: Kai Kitschenberg / WAz FotoPool

WDR 1LIVE-Bühne

17 bis 17.45 Uhr: Christopher

18.15 bis 19 Uhr: Malik Harris

19.30 bis 20.15 Uhr: Donskoy

20.45 bis 22 Uhr: Thomas Godoj

Ringbühne

17 bis 17.45 Uhr: Benjrose

18.15 bis 19 Uhr: Engst

19.30 bis 20.15 Uhr: Imminence

20.45 bis 22 Uhr: Rogers

Jini Meyer ist bekannt geworden durch ihre Band Luxuslärm. Bei „Bochum Total“ steht sie am Freitag alleine auf der Bühne. Foto: Henning Kaiser / dpa

Sparkassen-Bühne

17 bis 17.45 Uhr: Luciel

18.15 bis 19 Uhr: Alles Solar

19.30 bis 20.15 Uhr: Lenny Arrived

20.45 bis 22 Uhr: Jini Meyer

22.15 bis 23 Uhr: The Monotypes

Trailer-Wortschatz-Bühne

17.45 bis 18.15 Uhr: Niko Grote

19 bis 19.30 Uhr: Ben Redelings: Fußball. Die Liebe meines Lebens

20.15 bis 20.45 Uhr: Iksy

22 bis 23 Uhr: Herbman Studio

“Party von hier“ kündigen die Veranstalter von „Bochum Total“ für den Auftritt von „Captain Disko an“. Am Freitag um 20.30 Uhr auf der Coolibri-Stage@Riff. Foto: Gerd Hermann / FFS FUNKE Foto Services

Coolibri-Stage@Riff

18.30 bis 19.15 Uhr: Birds On Planes

19.30 bis 20.15 Uhr: Pinski

20.30 bis 21.15 Uhr Captain Disko

21.30 bis 22.15 Uhr: Dote

22.30 bis 23.15 Uhr: Stray Colors

Game-Bühne

17 bis 18 Uhr: DJ Marscha

21.30 bis 23.59 Uhr: Kopfhörerparty

König Kiosk

16 bis 22 Uhr: Chris Ellis

Samstag, 6. Juli 2019

„Jamaram“ – die Reggaenauten am Anflug treten am Samstag um 20.45 Uhr auf der WDR/1Live-Bühne auf. Foto: Traumzeit-Büro

WDR 1LIVE-Bühne

17 bis 17.45 Uhr: Figur Lemur

18.15 bis 19 Uhr: Tom Allan & The Strangest

19.30 bis 20.15 Uhr: Kensington Road

20.45 bis 22 Uhr: Jamaram

Ringbühne

17 bis 17.45 Uhr: Liquid Assets

18.15 bis 19 Uhr: Shirley Holmes

19.30 bis 20.15 Uhr: Rantaplan

20.45 bis 22 Uhr: Betontod

Am Festival-Samstag tritt der Singer- and Songwriter Andreas Kümmert um 22.15 Uhr auf der Sparkassen-Bühne auf. Foto: Peter Steffen / dpa

Sparkassen-Bühne

15 bis 15.35 Uhr: Pai X

15.55 bis 16.30 Uhr: Wolf & Moon

17 bis 17.45 Uhr: Garage 3

18.15 bis 19 Uhr: Mola

19.30 bis 20.15 Uhr: Frére

20.45 bis 22 Uhr: Batomae

22.15 bis 23 Uhr: Andreas Kümmert

Trailer-Wortschatz-Bühne

14.45 bis 15.30 Uhr: En Route

16.15 bis 16.45 Uhr: Katharina Bohlen & Claudius Reimann

17 bis 17.30 Uhr: Katrin Geelvink

17.45 bis 18.15 Uhr: Arne Nobel

19 bis 19.30 Uhr: Jaana Redflower

20.15 bis 20.45 Uhr: Sarah Lahn

22 bis 23 Uhr: El Mobileh

Bei den vergangenen Malen beliebt und auch in diesem Jahr wieder dabei: die Kopfhörerparty. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Coolibri-Stage@Riff

18.30 bis 19.15 Uhr: The Rival Bid

19.30 bis 20.15 Uhr: Giirl

20.30 bis 21.15 Uhr: Insert Coin

21.30 bis 22.15 Uhr: Kaffkönig

22.30 bis 23.15 Uhr: Antifuchs

Game-Bühne:

16 bis 17 Uhr: DJ Klaus Bader

21.30 bis 23.59 Uhr: Kopfhörerparty

König Kiosk

16 bis 22 Uhr: Chris Ellis

Sonntag, 7. Juli 2019

Die Band Van Holzen spielt am Festival-Sonntag um 19.30 Uhr auf der WDR/1Live-Bühne. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

WDR 1LIVE-Bühne

17 bis 17.45 Uhr: International Music

18.15 bis 19 Uhr: Antje Schomaker

19.30 bis 20.15 Uhr: Van Holzen

20.45 bis 22 Uhr: Tim Kamrad

Ringbühne

17 bis 17.45 Uhr: May

18.15 bis 19 Uhr: Deeper Upper

19.30 bis 20.15 Uhr: Bloodhype

20.45 bis 22 Uhr: Kuult

Sparkassen-Bühne

15 bis 15.35 Uhr: Sounds From Wood

16 bis 16.30 Uhr: The Happy Gangstas

17 bis 17.45 Uhr: Haller

18.15 bis 19 Uhr: Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts

19.30 bis 20.15 Uhr: Mobiles Bluhs Kommando 2.0.

20.45 bis 22 Uhr: Pamela Falcon

19 Jahre lang hat Pamela Falcon regelmäßig im Riff in Bochum gespielt, war auch regelmäßig bei Bochum Total. Auch 2019 ist sie wieder dabei, am Sonntag. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Trailer-Wortschatz-Bühne

14.30 bis 15.30 Uhr: K(impo)

16.15 bis 16.45 Uhr: Fabian Haupt Band

17.45 bis 18.15 Uhr: Seline Seidler – Der Untergang der kleinen Welt

19 bis 19.30 Uhr: Pia Lüddecke & Benjamin „Ernest“ Ehrenberg – Hexenjagd

20.15 bis 20.45 Uhr: Klaus Märkert & ...und mir der Mond

Game-Bühne:

17 bis 17.30 Uhr: Biriba Brasil

18 bis 22 Uhr: Brazil Party mit DJ Bruno

König Kiosk

16 bis 22 Uhr: Chris Ellis

Offstage-Programm

Wenn auf den großen Bühnen abends das Licht ausgeht, ist „Bochum Total“ noch nicht vorbei. In vielen Kneipen der Innenstadt treten bis in die Nacht weitere Künstler auf. Mit dabei sind das Freibeuter (Kortumstraße 2-4), das Café Konkret (Kortumstraße 19-21), der Intershop Bochum (Viktoriastraße 53a), das Tucholsky (Viktoriastraße 77), Die Trompete (Viktoriastraße 45) und die Rotunde (Konrad-Adenauer-Platz 3).

Mittwoch, 3 Juli

20 Uhr im Freibeuter: Jan Röttger (Warm Up)

Donnerstag, 4. Juli

19, 20 und 21 Uhr im Café Konkret: Whiskerlad

20.30 Uhr im Intershop: Old Style Best

20 Uhr im Freibeuter: Nietzsche’s Dead

21 Uhr im Freibeuter: Kommando Marlies

21.30 Uhr im Tucholsky: Mobiles Bluhs Kommando 2.0

22 Uhr in der Trompete: Kotzreiz & The Vageenas

Vor der Party ist nach der Party. In der Rotunde und in anderen Bochumer Bars gibt es am Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend Aftershow-Partys. Foto: Lutz Leitmann / Stadt Bochum

Freitag, 5. Juli

19.30 Uhr im Freibeuter: Tengo hambre pero no tengo dinero

20.30 Uhr im Intershop: Und mir der Mond

21 Uhr im Three Sixty: Doris Klit und Blasorchester

21 Uhr im Freibeuter: Amyjo Doh & The Spangles

21.30 Uhr im Tucholsky: The Ballroom Rockets

22 Uhr in der Trompete: Kapelle Petra

22.30 Uhr in der Rotunde: Ratatouille Music

0.30 Uhr in der Rotunde: Pott Riddim

Samstag, 6. Juli