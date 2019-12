Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Erzählcafé im Seniorenbüro Süd

Das Erzählcafé findet jeden ersten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr im Seniorenbüro Süd (Querenburger Höhe 169) statt. Der nächste Termin ist, aufgrund einer Schließung zwischen den Jahren, erst am 6. Februar. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Seniorenbüro Süd ist eins von sechs Bochumer Seniorenbüros. Sie werden von der Stadt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Wohlfahrtsverbänden geleitet. Die Büros bieten Beratung rund um das Thema Älterwerden an und vermitteln passende Angebote an Senioren.

Das Seniorenbüro Süd veranstaltet unter anderem Smartphone- und Sprachkurse und gemeinsame Spaziergänge durch Querenburg an.