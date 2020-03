Für die Veranstaltungsbranche zählen der März und April zu den Hoch-Zeiten des Jahres. Um so schwerer wiegen die Absagen wegen der Corona-Krise: für die Künstler, für die Agenturen, für die Bochumer Hallengesellschaft BOVG. Immerhin: Für die meisten Shows stehen nun Nachholtermine fest. Die WAZ liefert einen aktuellen Überblick.

Comedy-Fans haben gut lachen, wenn einige der bekanntesten Humoristen des Landes ihre Gastspiele im Ruhrcongress nachholen: Mademoiselle Nicolette (geplant am 15. März) am 4. Juni, Teddy (geplant am 3. April) am 22. Juni, Carolin Kebekus (geplant am 13. März) am 6. August, Bülent Ceylan (geplant am 22. März) am 20. August, Ines Anioli (geplant am 14. März) am 3. September, Paul Panzer (geplant am 17. Mai) am 6. September, Sascha Grammel (geplant am 18. März) am 13. September sowie und Olaf Schubert (geplant am 27. März) am 26. Mai 2021.

Konzertabende verschieben sich

Auch fünf Konzertabende verschieben sich: "Meute" (geplant am 11. März) auf den 18. Oktober, "The Music of Harry Potter" (geplant am 16. März) auf den 5. März 2021, "The 12 Tenors" (geplant am 17. März) auf den 16. März 2021, "Boot Led Zeppelin" (geplant am 24. März) auf den 11. März 2021, "A Tribute to Elton John" (geplant am 29. März) auf den 4. Dezember.

Familien, die sich am 15. März auf das Musical "Die Schöne und das Biest" des Bochumer Liberi-Theaters gefreut hatten, müssen sich bis zum 19. September gedulden. Mädels, die am 26. März die Stripper von "Sixx Paxx" erleben wollten, sollen am 15. Juni auf ihre Kosten kommen. Die Schock-Show "Devil's Exorcist" soll statt am 4. April erst am 11. Oktober über die Bühne der Stadthalle Wattenscheid gehen.

Open-Air-Partys noch am Start

Hier sind auch zwei Boulevard-Theaterabende betroffen: "Willkommen bei den Hartmanns" heißt es nun am 9. Oktober (statt am 30. März). Die Komödie "Landeier - Bauern suchen Frauen" am 29. April fällt aus. Dafür wird am 2. Dezember "Champagner zum Frühstück" serviert.

Noch keine neuen Termine gibt es für Sila (28. März), das am 29. April geplante und seit Monaten ausverkaufte Gastspiel von Torsten Sträter und das Konzert der US-Rockband "A Day to Remember" (6. Mai). Planmäßig stattfinden sollen im Frühjahr - zumindest laut aktuellem BOVG-Kalender - u.a. die Auftritte von Dr. Mark Benecke ("Bakterien, Gerüche und Leichen", ausverkauft) am 15. Mai und Max Raabe am 24. Mai. Auch drei große Open-Air-Partys sind offiziell noch am Start: das Paluma-Festival (23. Mai) und der "Campus Spring Break" (4. Juni) im Westpark sowie die zehnte Auflage des Rock-Classic-Allstars-Oldieparty am 6. Juni in der Freilichtbühne Wattenscheid.

Marianne Rosenberg kommt 2021

Auf den Herbst verschoben werden musste wegen des Coronavirus die Bochumer Gesundheitsmesse, zu der am kommenden Sonntag (28.) 10.000 Besucher im Ruhrcongress erwartet wurden. Neuer Termin ist der 13. September.

Derweil verzeichnet die Bochumer Veranstaltungs-GmbH auch prominente Neuzugänge. Angesagt haben sich u.a. die 60er-Motown-Legenden "The Temptations" am 10. Oktober, Charts-Stürmerin Patricia Kelly am 14. Oktober, Helge Schneider am 19. Dezember, Oliver Pocher am 4. März sowie Schlager-Ikone Marianne Rosenberg ("Er gehört zu mir") am 11. April 2021.

Infos, auch zum Karten-Rücktausch, gibt es auf www.bovg.de.