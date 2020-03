Es war alles vorbereitet: 150 Sängerinnen und Sänger hatten über ein Jahr lang geprobt, um das 25-jährige Bestehen des Profanen Chores am 21. März mit einem großen Festkonzert im Anneliese-Brost-Musikforum zu feiern. Die „Carmina Burana“ von Carl Orff hätte erklingen sollen, Kabarettist Jochen Malmsheimer hätte als Moderator durch den Abend geführt, namhafte Solisten wären aufgetreten. Doch dann kam das Coronavirus und änderte alles.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt musste der Profane Chor das große Konzert absagen: „Schweren Herzens“, fügt Chorleiterin Elisabeth Esch an. Was dabei umso schwerer wiegt: Das Konzert war ausverkauft, die knapp 1000 Karten waren innerhalb von wenigen Tagen vergriffen. Allein: An der Absage führte kein Weg vorbei. „Es ist vernünftig und verantwortungsvoll“, sagt Esch, „auch wenn wir alle sehr traurig sind.“

Ersatztermin möglichst in diesem Jahr

Seither bemühen sich die Verantwortlichen händeringend darum, einen Ersatztermin für das ausgefallene Konzert zu finden, um die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen nicht komplett absagen zu müssen. „Der Chor, die zahlreichen namhaften Solisten und auch der Kinderchor der Hildegardis-Schule setzen nun darauf, die ‚Carmina Burana‘ zu einem späteren Zeitpunkt singen zu können“, sagt Esch. Möglichst noch in diesem Jahr, so das erklärte Ziel der Chorleitung, soll das Festkonzert über die Bühne gehen.

Und für die Freunde gehobener Chormusik gibt es jetzt gleich doppelten Grund zur Freude: An zwei Abenden soll später im Jahr das Jubiläum des Profanen Chores im großen Saal des Musikforums nachgeholt werden: am 2. und 3. November. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit für die Aufführung am Montag, 2. November, um 19.30 Uhr. Sie können aber auch für das Konzert am Folgetag umgetauscht werden. „Falls keine Teilnahme möglich ist, wird der Ticketpreis selbstverständlich zurückerstattet“, sagt Elisabeth Esch.

Chor organisierte schon zwei Flashmobs in Einkaufszentren

Zwei weitere Konzerte unter dem Motto „Bestes aus 25 Jahren“, die der Profane Chor im November geplant hatte, werden aufs nächste Jahr verschoben.

Der Profane Chor wurde 1995 gegründet und besteht aktuell aus etwa 60 Sängerinnen und Sängern. Zum 100. Geburtstag des Komponisten Carl Orff fand der Sängerkreis zusammen, die szenische Kantate „Carmina Burana“ war also das erste Konzert. Unter der Leitung von Elisabeth Esch absolvierte der Chor während des letzten Vierteljahrhunderts viele Auftritte: Programme wie „Lieder von Tieren (,auf allen Vieren’)“ im Kunstmuseum waren ebenso erfolgreich wie „Märchen und Mythen“ in der Christuskirche Gerthe. Schon zweimal initiierte der Chor zudem einen Flashmob in Bochumer Einkaufszentren.

Informationen unter info@der-profane-chor.de sowie www.der-profane-chor.de