Bochum Die Polizei Bochum hat für Kinder, die in der Corona-Krise zu Hause bleiben müssen, Spiele und Rätsel zusammengestellt. Mit Polizeithemen.

Damit bei Kindern in der Corona-Krise zu Hause keine Langeweile aufkommt, hat die Polizei Bochum mehrere Spiele und Rätsel zusammengestellt. Sie stehen zum Herunterladen und Ausdrucken auf der Internetseite der Polizei bereit.

Zum Ausmalen gibt es zum Beispiel ein Mal- und Rätselheft: Darin befinden sich etwa der kleinste Streifenwagen im Revier, "Irmchen" genannt, ein Smart-Auto. Auch Waldemar, das Glühwürmchen der Polizei-Verkehrspuppenbühne, steht zum Ausmalen bereit, ebenso eine Polizeiente und weitere Polizeimotive aus Bochum.

Gezeichnet hat das Mal- und Rätselbuch ein Polizeibeamter

Gezeichnet hat dies alles Polizeibeamter Marco Bischoff, seit vielen Jahren in der Pressestelle des Präsidiums tätig. "Der hat ein Händchen dafür", sagt seine Kollegin Tanja Pfeffer.

In dem Malbuch gibt es auch ein Labyrinth ("Finde den richtigen Weg zum Polizeistern") und das Spurensuchspiel "Finde mit unserem Team den Weg zum richtigen Täter".

Die Spiele hat sich die Polizei Bochum bereits zum 110-jährigen Jubiläum des Präsidiums Bochum im vergangenen Jahr ausgedacht. Jetzt in der Corona-Krise sind sie erneut eine schöne Beschäftigung.

Polizeisprecherin aus Bochum hat sich einen Polizeitest ausgedacht

Neu ausgedacht wegen des aktuellen Kontaktverbotes hat sich Polizeisprecherin Tanja Pfeffer aber einen Polizeitest für Kinder. "In welcher Farbe blinkt zum Beispiel das Licht auf dem Streifenwagen, wie überquert man die Straße richtig und welche Tiere helfen bei der Polizeiarbeit? Diese und weitere Fragen warten auf Ihre Kinder in unserem Polizeitest", sagt Tanja Pfeffer. Am Ende des Tests steht ein Lösungswort mit neun Buchstaben. Wie lautet es wohl?

Fahrzeug-Quartett und Polizeimütze zum Herunterladen und Basteln

Bereits im Fundus der Polizei standen weitere Spiele für Kinder, die jetzt in der Corona-Krise wieder besonders zahlreich genutzt werden können.

So gibt es ein Fahrzeug-Quartett mit Einsatzwagen der Bochumer Polizei (dickes Druckpapier wird empfohlen) und eine Polizeimütze zum Ausschneiden.