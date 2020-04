Dr. Josef Weber in seinem Traumgarten in Bochum. Auch er gehörte in den vergangenen Jahren zu den Teilnehmern der "offenen Gartenpforte".

Gartenschau Corona: "Offene Gärten" in Bochum schließen wegen der Krise

Bochum Die beliebte Gartenschau "Offene Gärten" in Bochum fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Krise aus. Es wäre sonst "unverantwortlich".

Die beliebte Gartenschau "Offene Gärten" in Bochum fällt wegen des Coronavirus aus. Das erklärte die Veranstalterin Christa Sattler am Mittwoch auf WAZ-Anfrage.

Sie fände es "fahrlässig und unverantwortlich", wenn so viele Gäste in dieser Situation durch die Gärten gehen würden. Jedes Jahr kommen im Schnitt mehr als 2000 Gartenfreunde, teils von weither, um die privaten Gartenparadiese in Bochum zu bewundern und Anregungen für den eigenen Garten zu sammeln.

Vier Teilnehmer wollten im Juni ihre Gartenpforte öffnen

Ursprünglich war die Gartenschau für das Wochenende des 13. und 14. Juni geplant. Vier Gartenbesitzer wollten teilnehmen.

Im vergangenen Jahr waren es sieben. Hinter der Präsentation der Gärten steckt ein immenser Arbeitsaufwand, denn die Gärten sind in bestem Zustand. Die Besucher hatten beim Eintritt zwei Euro bezahlt, das Geld floss an die "Aufsuchende medizinische Hilfe für Wohnungslose" in Bochum. Fast 4300 Euro kamen zusammen.

Im kommenden Jahr soll diese Gartenschau aber wieder stattfinden, wenn möglich.