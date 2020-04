Corona in Bochum: Betriebe mit Personalbedarf gesucht

In Zeiten von Corona bittet die Arbeitsagentur in Bochum, dass sich suchende Betriebe bei ihr melden sollen. Auch Arbeitsssuchende sind gefragt.

Bochum Die Arbeitsagentur in Bochum bittet Betriebe mit aktuellem Personalbedarf sich zu melden. Der Ruf nach Unterstützung werde größer, heißt es.

Während die einen in der aktuellen Situation um ihre Arbeit fürchten, suchen andere nach Unterstützung. Frank Neukirchen-Füsers, Leiter der Arbeitsagentur, bittet alle Betriebe mit aktuellem Personalbedarf sich zu melden. Die Jobbörse dient als Vermittlungsportal. Fragen können auch über die Hotline gestellt werden.

Es ist nicht nur der Spargel auf dem Land, der gestochen werden muss. Auch in den Städten des Ruhrgebiets werden die Rufe nach mehr Unterstützung in Folge der Corona-Krise lauter. Handel und Pflege suchen nach mehr Personal. „Die Corona-Krise hat schwerwiegende Auswirkungen in jedem Bereich“, so Neukirchen-Füsers. "Interessierte Helfer und suchende Arbeitgeber können sich registrieren und natürlich stehen wir auch weiterhin telefonisch für Fragen zur Verfügung.“

Corona in Bochum: Kontakt für Jobsuchende und Betriebe

Interessierte Betriebe und Jobsuchende können sich in der Jobbörse im Internet eintragen oder die bekannten Hotline Nummern anrufen (Arbeitnehmer unter 0800 / 4 5555 00 und Arbeitgeber unter 0800 / 4 5555 20).