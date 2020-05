Corona: Bochumer Kliniken öffnen wieder für Patientenbesuche

Bochum. Patienten in Bochumer Kliniken dürfen wieder Besucher empfangen. Allerdings gelten strenge Auflagen und Hygieneregeln zu beschränkten Zeiten.

Zur Eindämmung des Coronavirus waren seit über zwei Monaten Besuche in den Krankenhäusern nicht möglich, es galt ein striktes Besuchsverbot. Ausnahmen waren nur in dringenden Einzelfällen möglich. Seit mehreren Tagen können Patienten in den Bochumer Kliniken wieder Besuch empfangen.

Einen Besuch wie vor dem Ausbruch der Pandemie wird es damit aber nicht geben. Um Mitarbeiter, Patienten und Besucher vor dem Eintragen des Virus in die Kliniken schützen zu können und im Nachhinein Infektionsketten lückenlos aufklären zu können, müssen Besucher einige Auflagen erfüllen.

Maskenpflicht und strenge Hygieneregeln

In den Bochumer Kliniken gilt eine Maskenpflicht für Besucher. Jeder Patient kann pro Tag einen Besucher empfangen. Die Besucher müssen, um Infektionsketten verfolgen zu können, ihre Daten angeben. Auch sollte überall eine Händedesinfektion und regelmäßiges Händewaschen erfolgen. Im Knappschaftskrankenhaus kann jeder Patient einen Besucher bestimmen. Die Besuchszeit ist täglich von 14 bis 18 Uhr. Alle Besucher melden sich in der "vorgelagerten Notaufnahme". Dann erfolgen Screening mit Kontrolle auf Fieber, eine Hygieneaufklärung und das Ausfüllen der Datenschutzerklärung. Ist das alles erledigt, erhält der Besucher eine Besuchserlaubnis. Während ihres Besuchs werden Angehörige gebeten, sich im jeweiligen Patientenzimmer und auf der Station aufzuhalten.

Jeder Patient im Bergmannsheil darf pro Tag einen Besucher für maximal eine Stunde

empfangen. Voraussetzung ist, dass der Besucher sich zuvor mit seinen

persönlichen Daten registrieren lässt, er die Hygieneregeln beachtet und sich einer

Prüfung auf mögliche Symptome der Covid-19-Erkrankung unterzieht. Für die

Registrierung der Besucher steht im Eingangsbereich neben der Information eine Anmeldestelle zur Verfügung. Die neue Besuchszeit beginnt um 14.45 Uhr und endet um 17.45 Uhr. Einlass erhalten Besucher allerdings nur bis 16.45 Uhr.

Besuchszeiten des Katholischen Klinikums in Bochum

Im Katholischen Klinikum darf ein Patient von zwei Personen besucht werden. Diese Personen werden in der Regel direkt während des Aufnahmeprozesses festgelegt. Ein Besucher darf einen Patienten pro Tag besuchen. Die Besuchszeiten sind samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 11.30 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. In der Woche sind Besuche nur nach Rücksprache mit der Station in dringenden Ausnahmefällen in der Zeit von 15 bis 17 Uhr möglich.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.