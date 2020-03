Viele schlechte Nachrichten, soziale Isolation und ganz viel Zeit Zuhause verbringen: Die derzeitige Situation beeinflusst bei vielen Menschen das Gemüt. Wie man die Zeit für sich nutzen und auch nach einem anstrengenden Tag im Homeoffice entspannen kann, verrät die Ärztin, Yogalehrerin und Ayurveda-Therapeutin Dr. Alina Hübecker. Die 28-Jährige teilt auf der Fotoplattform Instagram und in ihrem neuen Buch „Ayurveda Yoga“, wie man sich körperlich und mental gesund hält.

Alina Hübecker ist bei einer Yogalehrer-Ausbildung in Indien auf das Thema Ayurveda aufmerksam geworden. „Als ich angefangen habe, hinter die ganzen Kulissen zu schauen, habe ich auch gedacht, dass ich das Wissen nicht nur für mich behalten möchte“, sagt Hübecker. Derzeit macht sie in einer Bochumer Hausarztpraxis eine Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin. Dort gefalle ihr insbesondere der Kontakt mit den Patienten und der präventive Ansatz. Darüber hinaus bietet sie die Ayurveda-Therapie privat an und unterrichtet Kurse in der Yogabar Bochum.

Feste Routinen vor der Arbeit

Um vor der Arbeit im Homeoffice in den Tag zu starten, empfiehlt Alina Hübecker eine feste Routine. „Die Hauptarbeit fängt schon vor der Arbeit an. Wenn wir jetzt nicht aufstehen und uns direkt fertig machen und uns in den Modus bringen, dass wir auch arbeiten müssen, wird es auch schwierig, sich körperlich etwas Gutes zu tun“, erklärt die Ärztin. Um morgens der Müdigkeit zu entgehen und in Schwung zu kommen, empfehle sie das frühe Aufstehen und eine körperliche Aktivität, die derzeit für viele Berufstätige im Homeoffice wegfällt. Dafür sei insbesondere der Sonnengruß geeignet, da dort alle Muskeln aktiviert würden. Normalerweise solle man als Anfänger erst einmal einen Kurs oder einen Workshop besuchen, um die Ausführung zu erlernen, so die Ärztin. Da das momentan nicht möglich ist, gibt es noch eine andere Möglichkeit. „Es gibt aber auch sehr gute Angebote im Internet“.

Dazu zählen zum Beispiel die Yoga-Videos zum Mitmachen von Mady Morrison auf der Videoplattform Youtube. Dort gibt es auch Anleitungen für Anfänger. Wer lieber lokale Angebote unterstützen möchte, kann auch die Internetkurse von Yogastudios in Bochum nutzen. Dort können durch die Videoübertragung ausgebildete Yogalehrer die Ausführung korrigieren.

Nach der Arbeit in Schwung kommen

Auch nach der Arbeit rät sie zu einer Bewegungseinheit. „Das sollte allerdings auch nicht zu spät am Abend sein, da dadurch der Schlaf gestört werden kann“, erklärt die sie. Dafür sei besonders das Yin Yoga geeignet – ein ruhiger, passiver Yoga-Stil. Zusätzlich sollte man laut Hübecker auch den Bauch und den Rücken stärken, um länger aufrecht sitzen zu können. „Und dehnen müssen wir auf jeden Fall den Rücken, die Beinrückseite und den Hüftbeuger. Das sind Muskeln, die immer verkürzen, wenn wir viel sitzen“, ergänzt sie.

Um auch geistig abschalten zu können, nachdem der Computer heruntergefahren wurde, sei ein Spaziergang in der Natur besonders beruhigend. Als weitere Möglichkeit nennt sie ein sogenanntes Danbarkeitstagebuch. „Das Dankbarkeitstagebuch hilft einem zu überlegen, was an dem Tag wirklich passiert ist und wofür ich wirklich dankbar bin. Das können ganz banale Dinge sein“, sagt sie aus eigener Erfahrung, „zum Beispiel, dass ich am Laptop eine Sache zu Ende bringen konnte und mein Partner schon ein essen gekocht hat“. Drei Stichpunkte würden laut Alina Hübecker schon ausreichen.