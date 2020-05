Corona: Ben Becker verschiebt Auftritt in Bochum auf Herbst

Bochum. Mit „Ich, Judas” wollte der Schauspieler im April in der Christuskirche gastieren, doch Corona war dagegen. Jetzt steht der neue Termin fest.

Mit seinem Solo „Ich Judas” ist der Schauspieler Ben Becker seit mehreren Jahren in Kirchen in ganz Deutschland unterwegs. Am 4. April wollte er das Stück erneut in der Christuskirche am Rathaus zeigen, doch aufgrund der Coronavirus-Pandemie konnte der Auftritt nicht stattfinden. Jetzt steht der neue Termin fest: Am Freitag, 20. November, will Becker seinen Auftritt in der Christuskirche am Platz des europäischen Versprechens nachholen.

In „Ich Judas - Einer unter euch wird mich verraten” gibt der beliebte Schauspieler jenem Jünger Jesu eine Gestalt, der Gottes Sohn mit einem Kuss verriet und ihn ans Kreuz lieferte. Becker begibt sich in den Bannstrahl dieser Figur und verteidigt Judas mit einem Text von Walter Jens. Dabei heraus kommt eine packende Performance über Verrat und Gehorsam.

Organist begleitet die Performance mit sakraler Wucht

Der Schauspieler sucht mit seiner Interpretation des Judas nicht nur den Widerstand gegenüber Feindbildern, Vorverurteilungen und falschen Gewissheiten. Er spielt Judas dort, wo die Fragen des Glaubens und Zweifels, der Erlösung und Verdammnis ihren Ort haben: in der Kirche - begleitet von der sakralen Wucht der Orgel, gespielt von Organist Andreas Sieling.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Karten (ab 37,75 Euro) gibt es u.a. im WAZ-Leserladen, Huestraße 17.