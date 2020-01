Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bund, Land und RVR zahlen

Ende 2018 hat der dafür zuständige Regionalverband Ruhr (RVR) damit begonnen, den Ruhrtalradweg zwischen Haus Oveney am Kemnader See und Brockhauser Straße in Stiepel generell zu verbreitern und an einigen Stellen umzugestalten. Dafür mussten auch einige Bäume fallen. Die gravierendste Veränderung des Ruhrtalradweges passiert eben zwischen Alter Fähre und Kosterbrücke, wo eine ganz neue Streckenführung gebaut wird.

Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf mehr als 1,3 Millionen Euro. Bund und Land finanzieren die Baumaßnahme mit Mitteln aus dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm zu je 40 Prozent. Die restlichen 20 Prozent der Kosten trägt der RVR aus Eigenmitteln.