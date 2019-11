Bogestra will künftig besser informieren

Die Bogestra will ihre Informationen im Störungsfall verbessern. „Weil uns die Bedeutung der Information im Störungsfall bewusst ist, arbeiten wir stetig daran, diesen Bereich in der Leitstelle auszubauen“, so Pressesprecher Christoph Kollmann.

Es sei schade, dass bei Fahrgästen der Eindruck entstehe, die Bogestra unternehme im Störungsfall nichts. Denn auf der Leitstelle passiere genau das Gegenteil. „Angesichts der Unzufriedenheit, die sich bei Fahrgäste bei einem gestörten Reiseverlauf entsteht, ist für uns nachvollziehbar, dass von Fahrgästen die von uns getroffenen Maßnahmen als unzureichend angesehen werden können.“