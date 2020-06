Bochumer Klinik trauert um Pionier der plastischen Chirurgie

Bochum Das Bergmannsheil in Bochum trauert um Prof. Fritz E.Müller. Der Chirurg war in den 1960er Jahren Gründer der Station für Schwerbrandverletzte.

Das Bergmannsheil in Bochum trauert um Prof. Fritz E. Müller. Der ehemalige Direktor der Klinik für Plastische Chirurgie und Schwerbrandverletzte starb im Alter von 94 Jahren in Witten.

Prof. Müller war von 1964 bis 1990 am tätig. 1968 gründete er die erste Intensivstation für Schwerbrandverletzte in Deutschland. "Hintergrund waren die seinerzeit hohen Zahlen von Verbrennungsopfern in Deutschland, insbesondere im Bergbau", heißt es in einer Würdigung der Klinik.

Klinik würdigt "Pionier der Chirurgie"

"Prof. Müller war ein Pionier der Plastischen Chirurgie“, unterstreicht Dr. Tina Groll, Geschäftsführerin der Uni-Klinik. Der heutige Direktor Prof. Marcus Lehnhardt ergänzt: "Er hat Meilensteine in der Verbrennungsmedizin und plastischen Chirurgie gesetzt und unsere Behandlungsstandards bis heute maßgeblich beeinflusst."