Bochum. Knopfzellen in Spielzeug bedeuten für Kinder große Gefahr. Verschlucken sie die Batterien, sind die Folgen verheerend, so eine Bochumer Ärztin.

Bochumer Kinderärzte warnen: Verschluckgefahr bei Batterien

An Weihnachten haben auch viele Kinder in Bochum Geschenken wie elektronisches Spielzeug, Musikgeräte, Uhren, Lichterketten und Fernbedienungen bekommen. Einiges funktioniert mit Knopfzellen-Batterien. Diese Batterien sehen harmlos aus, stellen aber vor allem für kleine Kinder hohe Risiken dar. „Werden Knopfzellen-Batterien verschluckt, können sie in der kindlichen Speiseröhre steckenbleiben und dort massive Schäden anrichten“, sagt Anjona Schmidt-Choudhury, Abteilungsleiterin für Kinder-und Jugendgastroenterologie der Bochumer Universitätskinderklinik.

Dr. Anjona Schmidt-Choudhury von Universitätskinderklinik Bochum weißt auf die Gefahr von Knopfzellen in Kinderspielzeug hin. Foto: Dieter Pfennigwerth

Bochumer Kinderärztin: „Speiseröhre sieht oft verheerend aus“

Sie seien schwierig zu entfernen, weil sie schon nach zwei Stunden größere Verätzungen in der Schleimhaut der Speiseröhre verursachen und sich dadurch mit dem Gewebe fest verbinden. Schmidt-Choudhury: „In etlichen Fällen, die wir (...) Woche für Woche sehen, sieht die Speiseröhre nach einem Kontakt mit dem Strom der Batterie verheerend aus.“ Verätzungen können in schweren Fällen Engstellen, Entzündungen oder sogar Durchbrüche in die Nachbarorgane auslösen.

Die zuständige Fachgesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung meldet damit einhergehend steigende Patientenzahlen mit gravierenden, sehr leidvollen Folgen und fordert die Eltern zu einer erhöhten Vorsicht und entsprechenden Sicherungsmaßnahmen auf. Anjona Schmidt-Choudhury empfiehlt deshalb, es immer als einen akuten Notfall zu betrachten, wenn ein Kind eine Knopfzellen-Batterie verschluckt hat. In solchen Fällen sollte die Batterie so schnell wie möglich in einer Kinderklinik entfernt werden.