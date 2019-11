Bochumer Babyfenster rettete schon 16 fragile Leben

Bochum. Seit dem Jahr 2001 sind 16 Neugeborene in das Babyfenster der Uni-Kinderklinik in Bochum gelegt worden. Sie wurden alle gerettet.

Sie kämpfen um jedes Kind, um die kranken und die frühgeborenen. Doch selbst völlig gesunden Kindern retten die Mitarbeiter der Bochumer Universitäts-Kinderklinik manchmal das Leben. Dabei hilft ihnen die Babyklappe, das sogenannte Babyfenster Sonnenblume.

„Wir sind total dankbar, dass wir das haben“, sagt der Klinikdirektor Professor Dr. Thomas Lücke, der das Babyfenster als Ultima Ratio sieht, einen letzten Ausweg.

Für betroffene Mütter sei es auch genau das, bestätigt Michaela Wiedemhöver. Sie ist die Geschäftsführerin des Sozialverbands katholischer Frauen (SkF), der das Babyfenster mitbetreut. „Keine Mutter gibt ihr Kind freiwillig weg, dahinter steht immer eine echte Notsituation.“ Die Frauen, die ihre Neugeborenen über die Babyklappe an die Klinik geben, bleiben unbekannt, aber Lücke kennt andere Fälle, in denen die Geburt ihres Kindes ein Schock für die Mütter war. „Sie kommen mit Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus, vermuten vielleicht eine Blinddarmentzündung und sind plötzlich Mutter.“

Mütter bleiben unbekannt

Über die Mütter, die das Babyfenster nutzen, erfährt die Kinderklinik nichts. Die Neugeborenen wurden alle bei medizinisch unbetreuten Hausgeburten entbunden. „Manchmal wurde die Nabelschnur mit einer Glasscherbe abgetrennt“, so Lücke.

Michaele Wiedemhöver, Geschäftsführerin des SkF Bochum. Foto: Svenja Hanusch

Gerettet wurden in Bochum dennoch alle 16 Kinder, die seit der Eröffnung im April 2001 hineingelegt wurden. Hätten ihre Mütter sie woanders ausgesetzt, sie hätten wohl nicht überlebt. So weiß Lücke, dass gerade Säuglinge sehr fragil sind. Sie erfrieren schnell oder sterben im Sommer an der Hitze.

Damit im Bochumer Babyfenster kein Kind erfriert, ist darin ein Wärmebett. Wird von außen die kleine, grüne Tür an der Alexandrinenstraße 5 geöffnet, geht bei den Schwestern in der Ambulanz ein Alarm los. Schnellstmöglich kommt dann Hilfe. Ist die Tür wieder geschlossen, verriegelt sie sich automatisch. Die Technik wird regelmäßig gewartet, so Wiedemhöver, denn in Deutschland seien schon Kinder vor defekten Babyklappen erfroren. Bei den geretteten in Bochum habe es noch keinen medizinisch komplizierten Fall gegeben, so Klinikdirektor Lücke, allerdings seien seine Mitarbeiter dafür gewappnet. Die Universitäts-Kinderklinik hat für solche Notfälle ein Spezialistenteam.

Doch das Babyfenster sei nicht nur für die Kinder da, sondern auch für die Mütter. So finden sie im Wärmebett einen versiegelten Umschlag mit fünfsprachigen Informationen. „Es liegt immer ein Hinweis bei, dass die Frau sich medizinisch untersuchen soll.“ Vor allem wird erklärt, dass der Sozialverbund sich bemüht, Adoptiveltern zu finden. Bis die Adoption rechtskräftig ist, könne eine Mutter ihr Kind zurückholen. Kontaktaufnahme sei aber auch nach der Adoption möglich. Daher wehrt sich Wiedemhöfer gegen Vorwürfe, mit denen der SkF wegen der Babyklappe zu kämpfen hat. „Wir wollen keine Findelkinder produzieren, sondern die medizinische Versorgung sichern und das Leben der Kinder schützen.“

Auch anonyme Geburten möglich

Als etwas Besonderes stellt Thomas Lücke das Zusammenspiel „maximaler medizinischer Versorgung und karitativer Hilfe“ zwischen der Klinik und dem SkF heraus. Er hält weiter am Babyfenster fest, „aber lieber ist uns eine vertrauliche Geburt“. Diese ist seit 2014 gesetzlich erlaubt und soll verhindern, dass Mütter in Konflikt- oder Notsituation ihr Baby heimlich gebären, aussetzen oder gar töten. Der Vorteil: Die Entbindung ist medizinisch betreut und anschließend werden Mutter und Kind versorgt. Vorausgeht ein vertraulicher Besuch der Schwangerschaftsberatung, etwa beim Sozialverbund katholischer Frauen, bei dem die Mütter ein Pseudonym für den Krankenhausbesuch bekommen.Völlig anonyme Entbindungen sind ebenfalls möglich. Ganz verhindern weder Babyklappe noch die vertrauliche oder anonyme Geburt, dass verzweifelte Mütter ihre Säuglinge töten.

>>> Fotos der Kinder hängen mit Namen in der Klinik

Die Bochumer Uni-Kinderklinik hat eine Neugeborenen-Intensivstation, die sich als Teil des Perinatalzentrum Bochum im nahegelegenen St. Elisabeth-Hospital befindet.



Seit gut zwei Jahren wurde das Babyfenster Sonnenblume nicht mehr benutzt. Die Fotos aller bisherigen Kinder hängen mit Namen und Datum des Abgabetags im Raum hinter dem Babyfenster. Ihre ersten Vornamen haben die Klinikschwestern gewählt, den Zweitnamen die Adoptiveltern.



Gerade junge Mädchen im frühen Teenageralter, deren Zyklus ohnehin nicht so regelmäßig ist, werden laut Prof. Dr. Thomas Lücke von einer Geburt überrascht und sind dann mit dem unerwarteten Kind zunächst überfordert. Klinik und SkF versuchen dann Hilfsangebote zu vermitteln.