Bochum-Wiemelhausen. Das Duo ließ in einem Supermarkt an der Markstraße in Bochum viele Zigarettenschachteln mitgehen. Ein Ladendetektiv hatte sie dabei beobachtet.

Bochum: Zwei Männer beim Ladendiebstahl erwischt

Zwei Männer sind am Dienstagnachmittag, 4. Februar, nach einem Ladendiebstahl in Bochum-Wiemelhausen festgenommen worden.

Die Männer (32 und 41 Jahre), beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, haben gegen 16.45 Uhr eine Vielzahl an Zigarettenschachteln in einem Supermarkt an der Markstraße eingesteckt und den Markt verlassen, ohne zu bezahlen, wie die Polizei Bochum berichtet.

Ein Ladendetektiv hatte die beiden beobachtet und die Polizei gerufen. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer im Bochumer Kriminalkommissariat 32 dauern aktuell noch an.