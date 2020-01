Bochum. Die „Konzerte bei Kerzenschein“ gehören zu den beliebtesten Aufführungen am Jahresbeginn. Sie finden wieder in der Christ-König-Kirche statt.

Bochum: Zwei „Konzerte bei Kerzenschein“ in Christ-König

Die „Konzerte bei Kerzenschein“ in der Kunstkirche Christ-König gehören zu den hochwertigsten Chor-Events am Jahresbeginn. 2020 finden die Aufführungen am Samstag, 4. Januar, und Sonntag, 5. Januar, jeweils um 18 Uhr in der Kirche am Steinring 34 statt.

Es ist die bereits 29. Auflage der stets sehr gut besuchten Reihe. In diesem Jahr werden nicht nur sakrale, sondern im 2. Teil des Programms auch weltliche Werke zur Aufführung kommen; die Gesamtleitung hat wie gehabt Wilhelm Keller, der auch Orgel spielt.

Stimmungsvolles Konzert

Mitwirkende sind: Dora Rubart-Pavliková (Sopran), die Chorgemeinschaft der Sparkasse Bochum, die Chorgemeinschaft St. Engelbert Oberdahlhausen und der Kammerchor Christ-König, dazu gesellen sich Instrumentalisten der Bochumer Symphoniker. Die Zuhörer/innen dürfen sich auf ein stimmungsvolles Konzert zum Abschluss der Weihnachtszeit freuen. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.