Bochum: Zur Weiberfastnacht drehen die Mädels mächtig auf

Jetzt geht’s lo-hos: Die Weiberfastnacht läutet am Donnerstag die heiße Phase des Karnevals in Bochum ein.

Seit dem frühen Abend drehen die Mädels (und manche Kerls) in der Innenstadt mächtig auf. Jeck gestimmt, bunt verkleidet, mancherorts nach reichlichem „Vorglühen“ mit Sekt und Kurzen, haben die Möhnen die Kneipen und Clubs in der Innenstadt geentert. Im Hufeisen oder im Fiege Kläppken, wo mit Brinks die „Geile Zick“ besungen wird, im Ratskeller oder in der Schlagerbar Schulz im Bermudadreieck: Überall sind die Narren herzlich willkommen. Der Kneipenkarneval in Bochum, er lebt!

Karneval in Bochum: Menstrip im Prater

Ein volles Haus wird zu späterer Stunde auch in der Diskothek Prater an der Dorstener Straße erwartet. Dort haben sich die Menstripper von „Sixx Paxx“ angesagt.

Die größte Karnevalsparty der Stadt steigt am Samstag (22.) in der Rotunde im Bermudadreieck. Der Mummenschanz lockt mit Live-Mucke von „Boppin’ B“ und „Phonk!“ sowie den alle Jahre wieder großartigsten Kostümen der Session. Es gibt noch Karten im Vorverkauf (20 Euro) und ab 20 Uhr an der Abendkasse.

Weitere Fotos vom Weiberfastnachts-Abend in Bochum gibt’s am Freitag an dieser Stelle.